Любителей «Властелина колец» ждет большой подарок

Хорошие новости для всех любителей фильмов в жанре фэнтези. Как сообщает издание The Digital Fix, в следующем году на дисках выйдут все шесть фильмов из серии «Хоббит» и «Властелин колец», причем в лучшем на сегодняшний день качестве картинки 4К. Такой нежданный подарок будет приурочен к 20 юбилею выхода картины «Властелин колец: братство кольца» . В это сложно поверить, но релиз фильма состоялся в 2001 году.

Новые версии любимых фильмов станут по-настоящему огромными, в состав сборника войдут как режиссерские, так и театральные версии картин, а также достойное количество дополнительных материалов со съемочной площадки.