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Любителей трилогий «Хоббит» и «Властелин колец» ждет большой подарок 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Любителей «Властелина колец» ждет большой подарок
Фото: Teleprogramma.pro
Хорошие новости для всех любителей фильмов в жанре фэнтези. Как сообщает издание The Digital Fix, в следующем году на дисках выйдут все шесть фильмов из серии «Хоббит» и «Властелин колец», причем в лучшем на сегодняшний день качестве картинки 4К. Такой нежданный подарок будет приурочен к 20 юбилею выхода картины «Властелин колец: братство кольца». В это сложно поверить, но релиз фильма состоялся в 2001 году.
Новые версии любимых фильмов станут по-настоящему огромными, в состав сборника войдут как режиссерские, так и театральные версии картин, а также достойное количество дополнительных материалов со съемочной площадки.
К сожалению, не все актеры фильмов дожили до этого знаменательного момента. Совсем недавно умер актер Иэн Холм, исполнивший роль хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец».
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Фильмы , Властелин колец: Братство кольца , Иэн Холм
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