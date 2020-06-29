Зрители «вставили» сцены секса в безобидные фильмы

Пользователи Reddit обсудили, в каких фильмах было бы наиболее странным увидеть занимающихся сексом героев. Под постом MrBeasty44 зрители попытались «вмонтировать» постельные сцены в наименее подходящие для этого картины.

Один из пользователей предположил, что наиболее нелепо секс между киногероями смотрелся бы в безобидном фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», его поддержали 15 тысяч человек. Однако captainthomas заявил, что может представить себе подобную сцену. По его словам, на фабрике должен появиться мощный афродизиак — специальный шоколад ко дню святого Валентина, из-за которого герои фильма начнут неистово целовать друг друга, а затем устроят оргию. Мужчина объяснил, что на детей этот афродизиак действовать не будет.

В конце мая профессиональные актеры рассказали, что происходит за кулисами при съемках постельных сцен, а также поделились связанными с ними курьезами. Многие признались, что все участники съемок ведут себя профессионально, а сам процесс координирует специальный человек.