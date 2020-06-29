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Зрители «вставили» постельные сцены в безобидные фильмы и посмеялись над ними 

Мира Маркина 6 часов назад
Зрители «вставили» сцены секса в безобидные фильмы
Фото: Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"
Пользователи портала Reddit обсудили, в каких фильмах интимные сцены выглядели бы наиболее нелепо. Под постом юзера с ником MrBeasty44 зрители попробовали "вмонтировать" сцены секса в самые неподходящие для этого киноленты.
Так, один из пользователей предположил, что откровенные кадры смотрелись бы крайне странно в детском фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика". Юзера поддержали 15 тысяч человек. Однако captainthomas заявил, что ему несложно представить подобную сцену. По его словам, на фабрике должен появиться сильнейший афродизиак — шоколад, выпущенный ко Дню святого Валентина, под действием которого герои начнут испытывать страсть друг к другу. При этом на детей афродизиак действовать не будет.
Помимо этого, по мнению юзеров, сцены секса будут выглядеть странно во многих мультфильмах: "Тачки", "ВАЛЛ-И", а также "Белоснежка и семь гномов". Однако некоторые пользователи заявили, что во всех этих картинах есть сексуально привлекательные персонажи.
В список фильмов, где интим будет смотреться неуместно, также попали: "Повелитель мух", "Чумовая пятница", "Один дома", "12 разгневанных мужчин" и "Чужой против хищника". При этом многие обратили внимание на то, что по некоторым из перечисленных картин уже были сняты фильмы для взрослых.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как снимали мультик про блудного попугая.
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Комментарии
Фильмы , Тачки , Белоснежка и семь гномов , Чумовая пятница , Чужой против Хищника , Один дома
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