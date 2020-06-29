Зрители «вставили» сцены секса в безобидные фильмы

Пользователи портала Reddit обсудили, в каких фильмах интимные сцены выглядели бы наиболее нелепо. Под постом юзера с ником MrBeasty44 зрители попробовали "вмонтировать" сцены секса в самые неподходящие для этого киноленты.

Так, один из пользователей предположил, что откровенные кадры смотрелись бы крайне странно в детском фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика". Юзера поддержали 15 тысяч человек. Однако captainthomas заявил, что ему несложно представить подобную сцену. По его словам, на фабрике должен появиться сильнейший афродизиак — шоколад, выпущенный ко Дню святого Валентина, под действием которого герои начнут испытывать страсть друг к другу. При этом на детей афродизиак действовать не будет.