Названа дата открытия кинотеатров в России 

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, когда в России возобновят работу кинотеатры, закрытые в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам Чернышенко, кинотеатры откроются 15 июля:
«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры. Люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни»,
— подчеркнул вице-премьер на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о фильмах, после просмотра которых люди падали в обморок прямо в кинотеатрах.