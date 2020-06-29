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Названа дата открытия кинотеатров в России 

Мира Маркина 3 часа назад
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, когда в России возобновят работу кинотеатры, закрытые в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам Чернышенко, кинотеатры откроются 15 июля:
«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры. Люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни»,
— подчеркнул вице-премьер на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о фильмах, после просмотра которых люди падали в обморок прямо в кинотеатрах.
Фильмы , Видео , Дмитрий Чернышенко , Михаил Мишустин
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