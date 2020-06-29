Звезда провокационного сериала "Сладкая жизнь" Никита Панфилов раскрыл правду о том, как снимаются постельные сцены в кино. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
По словам актера, в кадре он нередко появляется обнаженный, однако это не отменяет того факта, что раздеться перед камерой психологически трудно. Со стороны зрителям кажется, что голый мужчина стоит один в комнате, но на самом деле за кадром находится порядка 50 человек.
«Что касается технической стороны, то у мальчиков просто ничего не показывают, а у девушек «заклеивают». Я не шучу, есть специальные приспособления, которыми заматывают, как скотчем»,
— рассказал артист о деталях съемочного процесса.
Панфилов уточнил, что таким образом съемочной группе не видны интимные зоны актрис, а зрителям при этом кажется, что артистки обнажены полностью.
Помимо этого, актерам приходится имитировать возбуждение, что довольно сложно, ведь на съемках все происходит "чопорно и завуалированно". Порой даже сами актеры не верят в то, что сцена выглядит правдоподобно.
При этом Панфилов признался, что с удовольствием снимался в эротических сценах в "Сладкой жизни". По словам артиста, ему хотелось попробовать что-то новое.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что актер "Великой" раскрыл пикантные детали съемок.