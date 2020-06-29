Эти фильмы поражают своим жутким сюжетом и держат в напряжении до самого конца. «Рамблер» расскажет о картинах подробнее.

Действия фильма происходят в тюрьме для психически нездоровых преступников. В один день происходит поломка системы безопасности, и все сумасшедшие оказываются на свободе. Группа поваров, которых до того момента отделяло от преступников пуленепробиваемое стекло, столкнутся с ними лицом к лицу. Им нужно будет как-то выжить, пока кто-нибудь не придет на помощь.

Кадр из фильма «Они»

На Хэллоуин группа студентов отправляется за город в комнату страха за яркими ощущениями. Вскоре друзья понимают, что они попали вовсе не в место для игр. Далеко не всем удастся выбраться из адского аттракциона живыми.

«Мина начинает тикать»

Кадр из фильма «Мина начинает тикать»

Крис вместе с друзьями отправляется на прогулку в лес, и вдруг наступает на мину, с которой не может сойти, поскольку тогда она взорвется. Главный герой понимает, что терять уже нечего, и решает признаться своему лучшему другу в том, что он натворил.