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Фильмы ужасов, которые держат в напряжении до самого конца 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Эти фильмы поражают своим жутким сюжетом и держат в напряжении до самого конца. «Рамблер» расскажет о картинах подробнее.

«Инцидент»

Действия фильма происходят в тюрьме для психически нездоровых преступников. В один день происходит поломка системы безопасности, и все сумасшедшие оказываются на свободе. Группа поваров, которых до того момента отделяло от преступников пуленепробиваемое стекло, столкнутся с ними лицом к лицу. Им нужно будет как-то выжить, пока кто-нибудь не придет на помощь.

«Они»

Кадр из фильма «Они»
На Хэллоуин группа студентов отправляется за город в комнату страха за яркими ощущениями. Вскоре друзья понимают, что они попали вовсе не в место для игр. Далеко не всем удастся выбраться из адского аттракциона живыми.

«Мина начинает тикать»

Кадр из фильма «Мина начинает тикать»
Крис вместе с друзьями отправляется на прогулку в лес, и вдруг наступает на мину, с которой не может сойти, поскольку тогда она взорвется. Главный герой понимает, что терять уже нечего, и решает признаться своему лучшему другу в том, что он натворил.
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Фильмы , Видео , Инцидент , Они
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