Какие скандальные фильмы запрещены к показу в РФ

Советский Союз в плане показа картин не был столь пластичен, как РФ: многие фильмы, снятые именитыми режиссерами, тогда не доходили до зрителей в плане изначальной задумки постановщика. Сейчас все гораздо проще, а цензура сохранилась только в укороченном формате. О том, какие киноленты запрещены к показу на территории России — в материале "Рамблера".

"Россия 88", 2009

Картина российского режиссера Павла Бардина повествует о московской скинхед-группировке, снимающей ролики неонацистского характера. Главарь банды "Россия 88" узнает, что его сестра встречает с кавказцем, после чего молодому человеку приходится несладко.

Кадр из фильма "Россия 88"

В 2010 году киноленту признали экстремистской: ее запретили к показу по ТВ и в кино, а также заблокировали фильм на видеохостингах.

Подросток Ясне решает покончить со скучной жизнью и развлечься на полную катушку. Девушка начинает употреблять алкоголь, наркотики и вступать в сексуальные связи, снимая свои похождения на мобильный телефон.

Кадр из фильма "Клип"

Прокатное удостоверение "Клипу" не выдали из-за большого количества сцен употребления запрещенных веществ, спиртного и эпизодов порнографического характера с несовершеннолетними людьми.

"Номер 44", 2014

Сотрудник МГБ Лев Демидов занят поимкой маньяка, который убивает детей. Расследование осложняется тем, что советские власти делают вид, что ничего такого в СССР не существует, а героя отстраняют от дела. Впрочем, Демидов не сдается.

Кадр из фильма "Номер 44"

Минкультуры запретило "Номер 44" к показу ввиду "искажения" исторических фактов и "неверной" трактовки событий середины XX века. Кроме того, фильм показывает советских граждан в неблагоприятном свете.

"Приказано забыть", 2014

Сюжет базируется на теории о массовом убийстве чеченцев и ингушей в горном ауле Хайбах сотрудниками НКВД в 1944 году. Времени оказалось в обрез и войска вместо выселения согнали местных жителей в конюшню и сожгли ее.

Кадр из фильма "Приказано забыть"

О том, имели место быть показанные в фильме события, неизвестно ввиду противоречивости сведений. Однако Минкультуры РФ не выдало разрешение на прокат фильма из-за отсутствия исторических доказательств экранизированных событий. Также отмечалось, что кинолента может поспособствовать разжиганию межнациональной розни.

"Интервью", 2014

Комедийный боевик про журналиста, который должен взять интервью у северокорейского лидера Ким Чен Ына . По пути его вербует ЦРУ и дает задание отравить главу КНДР с помощью ядовитого пластыря через рукопожатие. План проваливается, а герой вынужден искать альтернативный выход из положения.

Кадр из фильма "Интервью"

Власти Северной Кореи отозвались о киноленте как об акте агрессии и терроризма. Россия присоединилась к видению руководства КНДР и не выдала прокатное удостоверение фильму.

Политико-сатирическая картина о гонке за власть после смерти Сталина в 1953 году. Никита Хрущев и Лаврентий Берия пытаются найти возможность сместить друг друга и встать у руля СССР.

Кадр из фильма "Смерть Сталина"