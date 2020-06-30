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Назван неожиданный эффект для сердца от просмотра фильмов ужасов 

Профиль 4 часа назад
Чем полезны фильмы ужасов для сердца
Фото: Depositphotos
Ученые из Университетского колледжа Лондона рассказали, что будет с сердцем, если человек будет регулярно смотреть фильмы ужасов. В исследования участвовали две группы добровольцев, в первой из которой смотрели хорроры, во второй — читали книгу.
Как сообщает MedicalXpress, в рамках эксперимента 50 человек смотрели фильм ужасов с прикрепленными к ним специальными датчиками. Они фиксировали пульс и кожные реакции во время просмотра. Полученные данные сравнили с показателями людей, которые в это время читали книгу. Исследование показало, что просмотр хоррора может заменить полноценную кардиотренировку.
Ученые выяснили, что в течение 45 минут частота сердцебиения зрителей фильмов в жанре хоррор находилась в зоне «здорового сердца». Специалисты утверждают, что аналогичный эффект возникает при кардиотренировке легкого уровня.
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