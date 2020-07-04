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Кто погиб на съемках «Гладиатора» 

Мария Сергеева 38 минут назад
Кто погиб на съемках «Гладиатора»
Фото: Кадр из фильма "Гладиатор"
Драматический фильм-пеплум (историческая лента с элементами художественного вымысла) "Гладиатор", вышедший из-под руки Ридли Скотта в 2000 году, завоевал пять премий "Оскар". Съемки картины были довольно сложным делом, учитывая отсутствие завершенного сценария, гибели одного из ключевых актеров и уверенности в неактуальности жанра. Впрочем, премьера показала, как ошибались скептически настроенные к задумке люди. "Рамблер" рассказывает о самых интересных моментах создания киноленты.
Идея съемок масштабной экшн-драмы в античном антураже появилась еще в 1960-е годы, когда популярность направления начала снижаться. Возобновить работу над сценарием удалось в 1998 году благодаря поддержке Стивена Спилберга, который помог привлечь к проекту кинокомпанию DreamWorks.
Примечательно, что трагическим финалом фильм обязан именно Ридли Скотту, который до конца отстаивал радикальный компонент ленты — жестокость по отношению к героям, которые по задумке сценариста Дэвида Францони не должны были дотянуть до конца. Продюсеры добивались пощады для главных героев и даже хэппи-энда, но режиссер был неумолим, что позволило картине избежать голливудских штампов.
Процесс производства "Гладиатора" купался в творческих элементах: Рассел Кроу, исполнивший роль Максимуса, признавался, что к началу съемок было всего лишь 32 страницы сценария, поэтому импровизация стала неотъемлемой частью киноленты.
Процесс доработки сценария на ходу осложнялся трагическими обстоятельствами: во время перерыва от съемок "Гладиатора" умер от сердечного приступа актер Оливер Рид, игравший одну из ключевых ролей. Постановщик отказался переснимать сцены с другим актером, поэтому в финале Проксимо уходит вслед за своим реальным "двойником", хотя изначально персонаж должен был остаться в живых.
Кадр из фильма "Гладиатор"
Воссоздали умершего актера на две минуты экранного времени с помощью компьютерной графики. Привлеченная к работе британская компания The Mill создала цифрового персонажа на основе сохранившихся записей и кадров, а также при участии дублеров.
Сейчас воссоздание визуального образа активно используется в кинематографе. Причем успехи на этом поприще довольно существенные. В 2000 году убедительного создания цифрового лица ждать не стоило, однако, исходя из прогресса того времени, можно отметить впечатляющий результат специалистов.
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Комментарии
Фильмы , Оскар , Гладиатор , Двойник , Стивен Спилберг , Скотт Ридли , Оливер Рид , Рассел Кроу
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