Бекмамбетов рассказал о влиянии пандемии на кино 

Режиссер считает, что пришло уникальное время поисков новых путей самовыражения.

По мнению Бекмамбетова, пандемия повергла человечество в целом и киноиндустрию в частности в оторопь. Сейчас многие вынуждены искать новые формы и методы самовыражения, с помощью которых нужно будет рассказывать об истории мира.

«Люди понимают, как раньше уже не будет. Они ищут новые пути и формы самовыражения, поскольку мир очень поменялся. Способы рассказа о нем и истории уже никогда не будут прежними. Все сейчас находится в удивительном состоянии ожидания»,

— рассказал режиссер 5-tv.ru.

Время перемен и новых подходов пришло. Сейчас Бекмамбетов в Кронштадте. Пару месяцев самоизоляции он провел с женой, что, по его словам происходит не так уж и часто: побыть с семьей для погруженного в работу режиссера — роскошь.

«Все запомнят это время как возможность посмотреть на себя со стороны»,

— говорит Бекмамбетов.