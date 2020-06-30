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Бекмамбетов рассказал о влиянии пандемии на кино 

Russian Teleweek 4 часа назад
Бекмамбетов рассказал о влиянии пандемии на кино
Фото: Russian Teleweek
Режиссер считает, что пришло уникальное время поисков новых путей самовыражения.
Тимур Бекмамбетов, отпраздновавший накануне свое 59-летие, рассказал, как и где проводил самоизоляцию, и что думает по поводу неизбежных перемен, к которым привела мир пандемия коронавируса. Из-за COVID-19 режиссер вынужден был прервать работу над фильмом «Фау. Побег из ада» — над историей о советском летчике Михаиле Девятаеве (Павел Прилучный), сбежавшем из концлагеря вместе с секретными документами и угнавшем самолет, Бекмамбетов работает вместе с Сергеем Трофимовым.
По мнению Бекмамбетова, пандемия повергла человечество в целом и киноиндустрию в частности в оторопь. Сейчас многие вынуждены искать новые формы и методы самовыражения, с помощью которых нужно будет рассказывать об истории мира.
«Люди понимают, как раньше уже не будет. Они ищут новые пути и формы самовыражения, поскольку мир очень поменялся. Способы рассказа о нем и истории уже никогда не будут прежними. Все сейчас находится в удивительном состоянии ожидания»,
— рассказал режиссер 5-tv.ru.
Время перемен и новых подходов пришло. Сейчас Бекмамбетов в Кронштадте. Пару месяцев самоизоляции он провел с женой, что, по его словам происходит не так уж и часто: побыть с семьей для погруженного в работу режиссера — роскошь.
«Все запомнят это время как возможность посмотреть на себя со стороны»,
— говорит Бекмамбетов.
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Фильмы , Сергей Трофимов , Павел Прилучный , Тимур Бекмамбетов , Михаил Девятаев , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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