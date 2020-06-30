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«Нас толкнули»: Порошина вспомнила, как Хабенский спас ее от смерти на съемках «Ночного дозора» 

Teleprogramma.pro и ещё 1 5 часов назад
Порошина вспомнила, как Хабенский спас ее от смерти
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Мария Порошина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как на съемках картины «Ночной дозор» актер Константин Хабенский спас ее от верной смерти.
«Мы снимались в метро в Питере. Было много артистов, шли массовые сцены. По сюжету мы должны были увидеть друг друга с Костей и полюбить. В какой-то момент на съемочной площадке собралось много людей. Нас толкнули. У меня нога застряла между поездом и перроном, провалилась. Я начала падать. И вдруг раздается команда режиссера: «Поезд отходит». Двери должны были закрыться и поезд тронуться от платформы».
Как отметила актриса, Хабенский понял, что через секунду произойдет трагедия.
«Костя резко меня вытаскивает. Он один раз дернул меня со всей силы. Через секунду поезд тронулся. Костя меня спас. Спасибо Косте. Мы в тот момент встали друг напротив друга. У меня был такой ужас в глазах. Этот кадр в итоге взяли в кино», — заметила актриса.
Напомним, культовый фильм «Ночной дозор» режиссера Тимура Бекмамбетова вышел на экраны в 2004 году. Он снят в жанре фэнтези по мотивам романа Сергея Лукьяненко. Фильм рассказывает о тайной борьбе светлых и темных мистических сил в современной Москве. Картина имела большой успех в прокате, установила новый рекорд кассовых сборов для своего времени.
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Фильмы , Судьба человека , Сергей Лукьяненко , Константин Хабенский , Мария Порошина , Тимур Бекмамбетов
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