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Русские детективы, которые хочется пересматривать снова и снова 

Мира Маркина 1 час назад
Жанр детектива, пожалуй, один из самых любимых у россиян. Доказательство тому — бессчетное количество многосерийных фильмов о загадочных убийствах и их расследованиях. Однако режиссерам далеко не всегда удается снять качественную картину в данном жанре.
"Рамблер" выбрал несколько детективных кинолент, которые не вызовут скепсиса, и позволят насладиться захватывающей историей в полной мере.

"Ищите женщину", 1982

Кадр из фильма "Ищите женщину"
В один день телефонистка Алиса Постик задержалась на работе, как вдруг в ее кабинет с ножом в спине вошел начальник и тут же рухнул на пол. От увиденного впечатлительная женщина моментально потеряла сознание, а очнувшись, увидела, что трупа уже нет. Полицейский, прибывший к Постик, отказывается верить, что в конторе было совершено убийство.

"Черный квадрат", 1992

Кадр из фильма "Черный квадрат"
Александр Турецкий, роль которого исполнил Дмитрий Харатьян, — молодой стажер Мосгорпрокуратуры. Юноша начинает расследовать бытовое убийство, как вдруг выясняется, что в нем замешаны высшие эшелоны военного руководства страны. А значит, любое предпринятое действие может стать роковым для Турецкого. Однако герой вместе с товарищами не намерен прекращать расследование.

"Ловушка для одинокого мужчины", 1990

Кадр из фильма "Ловушка для одинокого мужчины"
Даниэль Корбан в отчаянии, — у него пропала жена. Мужчина обращается с заявлением в полицию, но спустя несколько дней супруга возвращается домой. Вот только Корбан уверен, — это не его жена. Герой пытается доказать полиции, что к нему в дом явилась мошенница, вот только ему никто не верит. Более того, Даниэля пытаются убедить в том, что он психически нездоров.
Комментарии 2
Фильмы , Видео , Дмитрий Харатьян
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