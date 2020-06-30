Почему Нолан запрещает актерам сидеть на съемках

Актриса Энн Хэтэуэй в специальном подкасте для издания Variety поделилась интересной информацией о режиссере Кристофере Нолане.

Как выяснилось, на съемочных площадках проектов мастера под строгим запретом находятся… стулья. Помимо них запрещены мобильные телефоны, но с ними все понятно, в отличие от стульев.

Как выяснилось, смысл подобных ограничений в том, что если где-то на площадке есть стул, то на него обязательно кто-то сядет и не будет выполнять свою работу. Звучит странно, однако если вспомнить картины Нолана и то, что все они достигали большого успеха в мире кино, возможно, в подобных запретах все же есть что-то разумное.

Новость о нелюбви режиссера к стульям быстро облетела Интернет, так что люди начали активно шутить по этому поводу. Напомним, премьера нового фильма Кристофера Нолана «Довод» состоится уже 12 августа.