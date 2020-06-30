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Что известно о новых «Пиратах Карибского моря» 

Мира Маркина 2 часа назад
Что известно о новых «Пиратах Карибского моря»
Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"
Однако все сложилось с точностью до наоборот: пять частей "Пиратов…" заработали в прокате порядка 4,5 миллиарда долларов, благодаря чему франшиза стала одной из самых прибыльных в мире.
Не так давно появилась информация о том, что создатели киноленты не намерены останавливаться на достигнутом и готовят к выходу еще один фильм. Что о нем уже известно? Расскажет "Рамблер".
Сюжет новой картины пока держится в тайне, однако, как выяснилось, новая часть франшизы не будет связана с другими частями и героями, которые в них задействованы. Сценаристом новых "Пиратов…" выступила Кристина Ходсон, в послужном списке которой триллер "Наваждение", боевик "Бамблби" из серии про "Трансформеров", а также недавний кинокомикс "Хищные птицы".
Отличительной чертой новой части "Пиратов Карибского моря" является то, что главную роль здесь исполнит женщина. А именно — Марго Робби, известная по таким картинам, как "Тоня против всех", "Отряд самоубийц", "Однажды… в Голливуде" и "Хищные птицы".
@margotrobbie
Не так давно актриса вместе с Ходсон запустила программу, которая помогает увеличивать число боевиков, созданных сценаристами-женщинами.
Однако, несмотря на то, что за годы работы в кинематографе Робби удалось собрать свою армию фанатов, многие поклонники франшизы обозлились на то, что в новом фильме не будет Джонни Деппа. И едва ли актер в ней появится: в 2018 году студия Disney отказалась сотрудничать с Джонни Деппом из-за его длительных судебных тяжб с экс-супругой Эмбер Херд.
Дата премьеры новых "Пиратов Карибского моря" пока не разглашается.
Видео дня. Куда пропала звезда драмы «Мой ласковый и нежный зверь»
Комментарии 1
Фильмы , Трансформеры , Отряд самоубийц , Тоня против всех , Наваждение , Бамблби , Джонни Депп , Кристина Ходсон , Марго Робби
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