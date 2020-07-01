Фильмы о любви, которые можно смотреть с детьми 

В мире нет прекраснее чувства, чем любовь. «Рамблер» сделал подборку фильмов, которые рекомендуются к просмотру как детям, так и родителям.

«Хорошие дети не плачут»

Акки ведется себя как самая настоящая хулиганка: она любит играть в футбол, постоянно дерется с мальчиками. Но все меняется в один день. Девочке ставят диагноз лейкемия. Именно любовь поможет ей в борьбе с болезнью и даст ей силы принять неизбежное.

Кадр из фильма «Моя девочка»

Отец 11-летней Вейды Салтенфасс занимается предоставлением ритуальных услуг. Причем его похоронное бюро располагается прямо в их доме. Вейда проводит время с Томасом, чтобы хоть как-то отвлечься от такой мрачной обстановки. Главные роли в фильме исполнили Анна Кламски Маколей Калкин . Они получили кинонаграду MTV в категории «Лучший поцелуй».

Кадр из фильма «Зачарованная»

Жизель живет в мультипликационном мире. Там она влюбилась в прекрасного принца, чем разозлила его мачеху. Королева принимает решение отправить девушку в место, где нет любви — на Манхэттен. И теперь Жизель придется научиться выживать в реальном мире, а не в мультике.