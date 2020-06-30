Кино-лето «В кругу семьи» теперь в онлайн-формате 

Юбилейный фестиваль «В кругу семьи» впервые пройдёт в онлайн-формате!

По словам президента Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» Александра Ковтунца: «В это непростое время именно доброе, светлое кино может подарить радость людям и объединить семьи. Нашим кинофестивалем мы хотим дать возможность не только увидеть хорошее кино, но и послушать интересных людей во время Деловой Программы, которые постараются ответить на глубинные, волнующие сейчас вопросы и, конечно, важнейшей составляющей нашей программы является Слёт, где мы обучим школьников и молодёжь умению создавать и продвигать позитивный контент».

Торжественная Церемония открытия XV Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» состоится 8 июля в прямом эфире ОК-life, во время которой планируется собрать аудиторию более 1 млн человек.

Торжественная церемония открытия по традиции проходит именно в День памяти святых Петра и Февронии Муромских и приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

Пресс-служба

Торжественная Церемония открытия по традиции будет состоять из шоу-программы и представления фильмов конкурсной программы. С приветствиями к зрителям кинофестиваля в прямом эфире с разных концов мира подключатся члены профессионального жюри фестиваля из России, США, Индии и Литвы. С музыкальными поздравлениями выступит группа BOSАYA и певица Галина Босая.

Конкурсные кинопоказы пройдут с 8 по 12 июля на платформе онлайн-кинотеатра «Окко». В этом году конкурсная программа состоит из картин 15 стран мира: США, Израиль, Кения, Бразилия, Англия, Иран, Македония и другие. В онлайн-комнате фестиваля на «Оkkо» будут показаны лучшие мировые новинки: приключения, комедии, мелодрамы — на тему семьи, взаимопонимания поколений, воспитания детей и многое другое, это кино, которое интересно посмотреть и обсудить всей семьей!

Программа онлайн-кинофестиваля будет состоять не только из кинопоказов, но также масштабной культурной и деловой программы.

С 7 по 14 июля в рамках XV Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» пройдёт II Всероссийский Слёт Детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Совместно с Аппаратом Уполномоченных по правам ребёнка и Росмолодёжью отобрано более 700 юных блогеров из 77 регионов РФ, которые примут участие в обучении. Целью обучения является содействие в создании и распространении позитивного юношеского контента в сети интернет. Это по-настоящему масштабное мероприятие представителей блогерской сферы всей страны.

Уже сейчас нами создана Школа позитивного контента «Быть Блогером», куда поступает большое количество заявок и проходят онлайн-занятия мини-курса по предварительной подготовке школьников.

В рамках кинофестиваля также пройдет Научно-практическая конференция на тему «Семья и вызовы времени». С 9 по 11 июля в прямом эфире ОК-life пройдут бесплатные лекции, мастер-классы и тренинги ведущих отечественных ученых и психологов.

Партнёр фестиваля: онлайн-кинотеатр Okko.

Информационный партнёр кинофестиваля: портал «Рамблер».