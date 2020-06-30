Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Кино-лето «В кругу семьи» теперь в онлайн-формате 

Партнерский материал 3 часа назад
Кино-лето «В кругу семьи» теперь в онлайн-формате
Фото: Пресс-служба
XV Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» пройдёт со 8 по 14 июля 2020 года при поддержке Госкорпорации «Ростех», Министерства культуры Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка А. Ю. Кузнецовой, Правительства Ярославской области и Росмолодёжи.
Юбилейный фестиваль «В кругу семьи» впервые пройдёт в онлайн-формате!
По словам президента Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» Александра Ковтунца: «В это непростое время именно доброе, светлое кино может подарить радость людям и объединить семьи. Нашим кинофестивалем мы хотим дать возможность не только увидеть хорошее кино, но и послушать интересных людей во время Деловой Программы, которые постараются ответить на глубинные, волнующие сейчас вопросы и, конечно, важнейшей составляющей нашей программы является Слёт, где мы обучим школьников и молодёжь умению создавать и продвигать позитивный контент».
Торжественная Церемония открытия XV Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» состоится 8 июля в прямом эфире ОК-life, во время которой планируется собрать аудиторию более 1 млн человек.
Торжественная церемония открытия по традиции проходит именно в День памяти святых Петра и Февронии Муромских и приурочена ко Дню семьи, любви и верности.
В прямом эфире по Красной дорожке кинофестиваля пройдут всеми любимые звёзды российского кино и блогеры, среди которых: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Фёдор Добронравов, Гоша Куценко, Никита Пресняков, Георгий Дронов, Анна Михалкова, Борис Каморзин, Сергей Шакуров, Артём Михалков, Андрей Чадов, Юлия Пересильд и другие.
Пресс-служба
Специальные гости: Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Юрьевна Кузнецова, помощник генерального директора Госкорпорации Ростех Юлия Анатольевна Воронова и Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Вячеславович Бугаев.
Торжественная Церемония открытия по традиции будет состоять из шоу-программы и представления фильмов конкурсной программы. С приветствиями к зрителям кинофестиваля в прямом эфире с разных концов мира подключатся члены профессионального жюри фестиваля из России, США, Индии и Литвы. С музыкальными поздравлениями выступит группа BOSАYA и певица Галина Босая.
Конкурсные кинопоказы пройдут с 8 по 12 июля на платформе онлайн-кинотеатра «Окко». В этом году конкурсная программа состоит из картин 15 стран мира: США, Израиль, Кения, Бразилия, Англия, Иран, Македония и другие. В онлайн-комнате фестиваля на «Оkkо» будут показаны лучшие мировые новинки: приключения, комедии, мелодрамы — на тему семьи, взаимопонимания поколений, воспитания детей и многое другое, это кино, которое интересно посмотреть и обсудить всей семьей!
Программа онлайн-кинофестиваля будет состоять не только из кинопоказов, но также масштабной культурной и деловой программы.
С 7 по 14 июля в рамках XV Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» пройдёт II Всероссийский Слёт Детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Совместно с Аппаратом Уполномоченных по правам ребёнка и Росмолодёжью отобрано более 700 юных блогеров из 77 регионов РФ, которые примут участие в обучении. Целью обучения является содействие в создании и распространении позитивного юношеского контента в сети интернет. Это по-настоящему масштабное мероприятие представителей блогерской сферы всей страны.
Уже сейчас нами создана Школа позитивного контента «Быть Блогером», куда поступает большое количество заявок и проходят онлайн-занятия мини-курса по предварительной подготовке школьников.
В рамках кинофестиваля также пройдет Научно-практическая конференция на тему «Семья и вызовы времени». С 9 по 11 июля в прямом эфире ОК-life пройдут бесплатные лекции, мастер-классы и тренинги ведущих отечественных ученых и психологов.
Партнёр фестиваля: онлайн-кинотеатр Okko.
Информационный партнёр кинофестиваля: портал «Рамблер».
Видео дня. Куда пропала звезда драмы «Мой ласковый и нежный зверь»
Комментарии
Фильмы , Андрей Чадов , Артем Михалков , Елена Лядова , Анна Кузнецова , Анна Михалкова , Борис Каморзин , Георгий Дронов , Федор Добронравов , Владимир Вдовиченков , Юлия Воронова , Сергей Шакуров , Юлия Пересильд , Никита Пресняков , Александр Бугаев , Гоша Куценко , Ростех , Минкультуры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У девушек „заклеивают“»
«У девушек „заклеивают“»
Куда пропала актриса Лянка Грыу
Куда пропала актриса Лянка Грыу
Какие скандальные фильмы запрещены к показу в РФ
Какие скандальные фильмы запрещены к показу в РФ
Новости партнеров
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Кто мог бы сыграть в «Операции „Ы“»
26:01
Кто мог бы сыграть в «Операции „Ы“»
Фильмы
Триллер про захват самолета, ставший лидером Amazon
04:09
Триллер про захват самолета, ставший лидером Amazon
Фильмы
Самые интригующие фильмы последнего десятилетия
14:38
Самые интригующие фильмы последнего десятилетия
Фильмы
Что довело до самоубийства Фросю Бурлакову
10:23
Что довело до самоубийства Фросю Бурлакову
Актеры
Лучшие ленты для тех, кто ждет пришельцев
10:05
Лучшие ленты для тех, кто ждет пришельцев
Фильмы
Что стало с самыми яркими квнщиками
11:28
Что стало с самыми яркими квнщиками
ТВ Актеры
Куда пропала звезда драмы «Мой ласковый и нежный зверь»
07:58
Куда пропала звезда драмы «Мой ласковый и нежный зверь»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение