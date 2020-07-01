Как Трамп снялся в фильме для взрослых 

В фильмографии нынешнего президента США Дональда Трампа более 25 кинолент, почти везде он появляется в роли самого себя, а в картине "На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди" в финальных титрах присутствует благодарность за помощь в организации съемок сцен с казино, которые создавались в развлекательном комплексе "Тадж-Махал". Помимо этого Трамп участвовал в съемках фильма для взрослых, о чем и рассказывает "Рамблер".

Кинолента представляет собой видео-разворот "Плейбоя": Playmate 2000 — Близнецы Бернаола. Откровенный фильм в жанре документального кино показывает Дарлен и Кэрол Бернаолу и еще множество красивых девушек, которые, как можно увидеть на кадрах трейлера, веселятся вместе с основателем журнала Playboy Хью Хефнером и бизнесменом Дональдом Трампом.

Об участии тогда еще кандидата в президенты писали американские СМИ, которые также отмечали, что в 2012 году Трамп снялся в документальном фильме "Как Playboy изменил мир". По всей видимости, продукцию данной компании нынешний президент США уважает.