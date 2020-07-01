Россиянам предложили стать академиками «Оскара»

Американская Академия кинематографических искусств и наук предложила войти в свои ряды деятелям кино из 68 стран. Список тех, кому были разосланы приглашения, представлен на официальном сайте организации.

819 человек, которые «внесли свой существенный вклад в кинематограф», могут стать почетными академиками «Оскара». Как сообщается на сайте Академии, в их числе продюсеры, режиссеры, актеры, звукооператоры, сценаристы, композиторы и другие люди, имеющие отношение к кинопроизводству.

В частности, в ряды американской Академии киноискусств предложили войти российскому монтажеру Игорю Литонинскому, работавшему над такими известными фильмами, как «Сталинград», «Дылда», «9 рота».