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Российских кинодеятелей пригласили в Американскую киноакадемию 

Александра Нечаева 6 часов назад
Россиянам предложили стать академиками «Оскара»
Фото: Depositphotos
Американская Академия кинематографических искусств и наук предложила войти в свои ряды деятелям кино из 68 стран. Список тех, кому были разосланы приглашения, представлен на официальном сайте организации.
819 человек, которые «внесли свой существенный вклад в кинематограф», могут стать почетными академиками «Оскара». Как сообщается на сайте Академии, в их числе продюсеры, режиссеры, актеры, звукооператоры, сценаристы, композиторы и другие люди, имеющие отношение к кинопроизводству.
В частности, в ряды американской Академии киноискусств предложили войти российскому монтажеру Игорю Литонинскому, работавшему над такими известными фильмами, как «Сталинград», «Дылда», «9 рота».
Компанию Литонинскому могут составить режиссеры-документалисты Марина Разбежкина и Виталий Манский, звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Сергей Шнуров получил высокую должность на одном из известных телевизионных каналов.
Видео дня. Куда пропала звезда драмы «Мой ласковый и нежный зверь»
Комментарии 3
Фильмы , Сталинград , 9 Рота , Оскар , Виталий Манский , Сергей Шнуров , Марина Разбежкина
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