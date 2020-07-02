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Названы 10 лучших зарубежных комедий в истории кино 

Киноафиша и ещё 2 4 часа назад
Названы 10 лучших зарубежных комедий в истории кино
Фото: Кадр из фильма "Один дома"
Киноканал «Комедия» обнародовал рейтинг лучших зарубежных комедий всех времен. При его формировании была использована уникальная методика, которая позволяет учесть оценки зрителей, мнения критиков ведущих мировых изданий, кассовые сборы, а также мнение редакции канала.
Возглавила рейтинг картина «В джазе только девушки» Билли Уайлдера, вышедшая 61 год назад.
На втором месте — «Аэроплан» братьев Цукер, навсегда изменивший карьеру Лесли Нильсена, а замыкает тройку лидеров «Это — Spinal Tap!» — псевдодокументальный фильм о никогда не существовавшей рок-группе.
Любопытно, что только одна картина, попавшая в топ лучших комедий за всю историю, была снята в XXI веке — это «Мальчишник в Вегасе» Тодда Филлипса, занявший шестую позицию.
В список также вошли комедии «Один дома», «Энни Холл», «Доктор Стрейнджлав», «Житие Брайана» и «Сверкающие седла».
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Фильмы , Аэроплан , Мальчишник в Вегасе , В джазе только девушки , Один дома , Тодд Филлипс , Лесли Нильсен
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