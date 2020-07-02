Названы 10 лучших зарубежных комедий в истории кино 

Киноканал «Комедия» обнародовал рейтинг лучших зарубежных комедий всех времен. При его формировании была использована уникальная методика, которая позволяет учесть оценки зрителей, мнения критиков ведущих мировых изданий, кассовые сборы, а также мнение редакции канала.
Возглавила рейтинг картина «В джазе только девушки» Билли Уайлдера, вышедшая 61 год назад.
На втором месте — «Аэроплан» братьев Цукер, навсегда изменивший карьеру Лесли Нильсена, а замыкает тройку лидеров «Это — Spinal Tap!» — псевдодокументальный фильм о никогда не существовавшей рок-группе.
Любопытно, что только одна картина, попавшая в топ лучших комедий за всю историю, была снята в XXI веке — это «Мальчишник в Вегасе» Тодда Филлипса, занявший шестую позицию.
В список также вошли комедии «Один дома», «Энни Холл», «Доктор Стрейнджлав», «Житие Брайана» и «Сверкающие седла».