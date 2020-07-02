Названы 10 лучших зарубежных комедий в истории кино 

Киноканал «Комедия» обнародовал рейтинг лучших зарубежных комедий всех времен. При его формировании была использована уникальная методика, которая позволяет учесть оценки зрителей, мнения критиков ведущих мировых изданий, кассовые сборы, а также мнение редакции канала.

На втором месте — «Аэроплан» братьев Цукер, навсегда изменивший карьеру Лесли Нильсена , а замыкает тройку лидеров «Это — Spinal Tap!» — псевдодокументальный фильм о никогда не существовавшей рок-группе.