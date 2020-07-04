Какие фильмы смотреть, когда откроют кинотеатры 

С 15 июля открываются кинотеатры по всей России. «Рамблер» расскажет, какие фильмы стоит посмотреть после снятия ограничений.
«Побег из Претории»
Фильм рассказывает о двух политических заключенных, которых в 1979 году арестовали за агитацию против варварского режима апартеида. Герои ищут соратников и разрабатывают план побега. Картина основана на реальных событиях. Главные роли исполнили Дэниэл Рэдклифф и Даниэль Уэббер. Премьера фильма запланирована 16 июля.
«Мой шпион»
Кадр из фильма «Мой шпион»
Суровому агенту ЦРУ предстоит выполнить сверхсекретное задание. Однако он попадается на камеру 9-летней Софи. Девочка готова сохранить секрет агента только в том случае, если он научит ее быть настоящей шпионкой. Главные роли в фильме исполнили Дэйв Батиста и Хлоя Коумэн. Премьера запланирована на 16 июля.
«Banksy»
Кадр из фильма «Banksy»
Документальный фильм о самом знаменитом уличном художнике в мире — Бэнкси. Его политическое искусство повлияло на новое революционное движение, при том, что его личность всегда оставалась в тайне. Картина состоит из старых роликов, новостей о Бэнкси и высказываний известных людей о его работах. Премьера фильма запланирована на 23 июля.
Кадр из фильма «Эмма»
Фильм рассказывает историю молодой аристократки Эммы, которая, в отличие от своих сверстниц, не стремится поскорее выйти замуж. Однако ее новая компаньонка использует все хитрости, чтобы устроить девушке личную жизнь. Главную роль в фильме исполнила Аня Тейлор-Джой. Премьера запланирована на 23 июля.