Какие фильмы смотреть, когда откроют кинотеатры 

С 15 июля открываются кинотеатры по всей России. «Рамблер» расскажет, какие фильмы стоит посмотреть после снятия ограничений.

«Побег из Претории»

Фильм рассказывает о двух политических заключенных, которых в 1979 году арестовали за агитацию против варварского режима апартеида. Герои ищут соратников и разрабатывают план побега. Картина основана на реальных событиях. Главные роли исполнили Дэниэл Рэдклифф и Даниэль Уэббер. Премьера фильма запланирована 16 июля.

«Мой шпион»

Кадр из фильма «Мой шпион»

Суровому агенту ЦРУ предстоит выполнить сверхсекретное задание. Однако он попадается на камеру 9-летней Софи. Девочка готова сохранить секрет агента только в том случае, если он научит ее быть настоящей шпионкой. Главные роли в фильме исполнили Дэйв Батиста и Хлоя Коумэн. Премьера запланирована на 16 июля.

«Banksy»

Кадр из фильма «Banksy»

Документальный фильм о самом знаменитом уличном художнике в мире — Бэнкси. Его политическое искусство повлияло на новое революционное движение, при том, что его личность всегда оставалась в тайне. Картина состоит из старых роликов, новостей о Бэнкси и высказываний известных людей о его работах. Премьера фильма запланирована на 23 июля.

Кадр из фильма «Эмма»