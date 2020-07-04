Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Какие фильмы смотреть, когда откроют кинотеатры 

Анастасия Иванова 30 минут назад
Какие фильмы смотреть, когда откроют кинотеатры
Фото: Кадр из фильма «Побег из Претории»
С 15 июля открываются кинотеатры по всей России. «Рамблер» расскажет, какие фильмы стоит посмотреть после снятия ограничений.

«Побег из Претории»

Фильм рассказывает о двух политических заключенных, которых в 1979 году арестовали за агитацию против варварского режима апартеида. Герои ищут соратников и разрабатывают план побега. Картина основана на реальных событиях. Главные роли исполнили Дэниэл Рэдклифф и Даниэль Уэббер. Премьера фильма запланирована 16 июля.

«Мой шпион»

Кадр из фильма «Мой шпион»
Суровому агенту ЦРУ предстоит выполнить сверхсекретное задание. Однако он попадается на камеру 9-летней Софи. Девочка готова сохранить секрет агента только в том случае, если он научит ее быть настоящей шпионкой. Главные роли в фильме исполнили Дэйв Батиста и Хлоя Коумэн. Премьера запланирована на 16 июля.

«Banksy»

Кадр из фильма «Banksy»
Документальный фильм о самом знаменитом уличном художнике в мире — Бэнкси. Его политическое искусство повлияло на новое революционное движение, при том, что его личность всегда оставалась в тайне. Картина состоит из старых роликов, новостей о Бэнкси и высказываний известных людей о его работах. Премьера фильма запланирована на 23 июля.

«Эмма»

Кадр из фильма «Эмма»
Фильм рассказывает историю молодой аристократки Эммы, которая, в отличие от своих сверстниц, не стремится поскорее выйти замуж. Однако ее новая компаньонка использует все хитрости, чтобы устроить девушке личную жизнь. Главную роль в фильме исполнила Аня Тейлор-Джой. Премьера запланирована на 23 июля.
Видео дня. Что стало с самыми яркими квнщиками
Комментарии
Фильмы , Эмма , Аня Тейлор-джой , Дэниэл Рэдклифф , Дэйв Батиста , ЦРУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У девушек „заклеивают“»
«У девушек „заклеивают“»
Какие скандальные фильмы запрещены к показу в РФ
Какие скандальные фильмы запрещены к показу в РФ
«Начался беспредел»: Нетиевский об уходе из шоу
«Начался беспредел»: Нетиевский об уходе из шоу
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Как сложились жизни актеров «Гостьи из будущего»
04:37
Как сложились жизни актеров «Гостьи из будущего»
Актеры Фильмы
Как пережила гибель сына звезда «Старшего сына»
03:25
Как пережила гибель сына звезда «Старшего сына»
Актеры
Что стало с самой умной «папиной дочкой»
04:30
Что стало с самой умной «папиной дочкой»
Актеры Сериалы
Как рискнула Наталья Селезнева ради съемок у Гайдая
26:10
Как рискнула Наталья Селезнева ради съемок у Гайдая
Актеры
Как сейчас живет Арина Шарапова
00:49
Как сейчас живет Арина Шарапова
ТВ
Как выглядит сегодня Софья из «Гардемаринов»
03:27
Как выглядит сегодня Софья из «Гардемаринов»
Актеры Фильмы
Как живет главный старец Голливуда
10:16
Как живет главный старец Голливуда
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение