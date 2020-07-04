Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Как снимали главный советский фильм ужасов 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Как снимали главный советский фильм ужасов
Фото: Кадр из фильма «Вий»
В 1967 году на экраны вышел первый советский фильм ужасов — «Вий». «Рамблер» расскажет о том, как снималась картина.

Панночка

На главную женскую роль режиссер выбрал актрису Александру Завьялову. Однако, едва успев приступить к исполнению роли Панночки, она попала в больницу. Как только Завьяловой стало лучше, она тут же помчалась на съемочную площадку. Но ее состояние вновь моментально ухудшилось. Поэтому актрисе пришлось отказаться от съемок.
После случившегося мгновенно распространились слухи о том, что роль ведьмы в новом фильме проклята. Спустя время роль Панночки согласились играть Жанна Болотова и Наталья Варлей. Начали снимать Болотову, но она тоже заболела. Поэтому к работе приступила Варлей. Во время съемок Наталья чуть не погибла. Монтажное крепление, которым она была пристегнута под белым балахоном, ослабло. С трехметровой высоты актриса упала вниз. Все могло закончиться печально, если бы внизу не стоял Леонид Куравлев, исполнитель роли Хомы.

Черные кошки

Черные кошки, которые принимали участие в съемках фильма, достались команде в наследство от картины «Черный котенок». Эти же кошки снимались у Леонида Гайдая в кинолентах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Бриллиантовая рука». В «Вие» на кошек надевали специальные шапочки с рожками. Животных заставляли прыгать с возвышенности, чтобы во время полета снимать их жуткие тени на стене.

Еще больше живности

Для съемок фильма «Вий» было использовано около 50 ворон. Птиц заранее отловили прямо во дворе «Мосфильма». В картине также принимали участие летучие мыши и филины, с которыми работал дрессировщик Тариэл Габидзашвили.

Церковь

Большая часть съемок проходила в Украине, в Иваново-Франковской и Черниговской областях. Многие сцены были отсняты в деревянной церкви Пресвятой Богородицы в селе Горохолин Лес. В 2006 года она сгорела дотла.
Видео дня. Что стало с самыми яркими квнщиками
Комментарии
Фильмы , Вий , Иван Васильевич меняет профессию , Бриллиантовая рука , Жанна Болотова , Леонид Гайдай , Александра Завьялова , Леонид Куравлев , Наталья Варлей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У девушек „заклеивают“»
«У девушек „заклеивают“»
«Начался беспредел»: Нетиевский об уходе из шоу
«Начался беспредел»: Нетиевский об уходе из шоу
Какие скандальные фильмы запрещены к показу в РФ
Какие скандальные фильмы запрещены к показу в РФ
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Как сложились жизни актеров «Гостьи из будущего»
04:37
Как сложились жизни актеров «Гостьи из будущего»
Актеры Фильмы
Как пережила гибель сына звезда «Старшего сына»
03:25
Как пережила гибель сына звезда «Старшего сына»
Актеры
Что стало с самой умной «папиной дочкой»
04:30
Что стало с самой умной «папиной дочкой»
Актеры Сериалы
Как рискнула Наталья Селезнева ради съемок у Гайдая
26:10
Как рискнула Наталья Селезнева ради съемок у Гайдая
Актеры
Как сейчас живет Арина Шарапова
00:49
Как сейчас живет Арина Шарапова
ТВ
Как выглядит сегодня Софья из «Гардемаринов»
03:27
Как выглядит сегодня Софья из «Гардемаринов»
Актеры Фильмы
Как живет главный старец Голливуда
10:16
Как живет главный старец Голливуда
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение