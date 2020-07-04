Как снимали главный советский фильм ужасов 

В 1967 году на экраны вышел первый советский фильм ужасов — «Вий» . «Рамблер» расскажет о том, как снималась картина.

Панночка

На главную женскую роль режиссер выбрал актрису Александру Завьялову . Однако, едва успев приступить к исполнению роли Панночки, она попала в больницу. Как только Завьяловой стало лучше, она тут же помчалась на съемочную площадку. Но ее состояние вновь моментально ухудшилось. Поэтому актрисе пришлось отказаться от съемок.

После случившегося мгновенно распространились слухи о том, что роль ведьмы в новом фильме проклята. Спустя время роль Панночки согласились играть Жанна Болотова Наталья Варлей . Начали снимать Болотову, но она тоже заболела. Поэтому к работе приступила Варлей. Во время съемок Наталья чуть не погибла. Монтажное крепление, которым она была пристегнута под белым балахоном, ослабло. С трехметровой высоты актриса упала вниз. Все могло закончиться печально, если бы внизу не стоял Леонид Куравлев , исполнитель роли Хомы.

Черные кошки

Еще больше живности

Для съемок фильма «Вий» было использовано около 50 ворон. Птиц заранее отловили прямо во дворе «Мосфильма». В картине также принимали участие летучие мыши и филины, с которыми работал дрессировщик Тариэл Габидзашвили.

Церковь

Большая часть съемок проходила в Украине, в Иваново-Франковской и Черниговской областях. Многие сцены были отсняты в деревянной церкви Пресвятой Богородицы в селе Горохолин Лес. В 2006 года она сгорела дотла.