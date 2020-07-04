Как снимали главный советский фильм ужасов 

В 1967 году на экраны вышел первый советский фильм ужасов — «Вий». «Рамблер» расскажет о том, как снималась картина.
Панночка
На главную женскую роль режиссер выбрал актрису Александру Завьялову. Однако, едва успев приступить к исполнению роли Панночки, она попала в больницу. Как только Завьяловой стало лучше, она тут же помчалась на съемочную площадку. Но ее состояние вновь моментально ухудшилось. Поэтому актрисе пришлось отказаться от съемок.
После случившегося мгновенно распространились слухи о том, что роль ведьмы в новом фильме проклята. Спустя время роль Панночки согласились играть Жанна Болотова и Наталья Варлей. Начали снимать Болотову, но она тоже заболела. Поэтому к работе приступила Варлей. Во время съемок Наталья чуть не погибла. Монтажное крепление, которым она была пристегнута под белым балахоном, ослабло. С трехметровой высоты актриса упала вниз. Все могло закончиться печально, если бы внизу не стоял Леонид Куравлев, исполнитель роли Хомы.
Черные кошки
Черные кошки, которые принимали участие в съемках фильма, достались команде в наследство от картины «Черный котенок». Эти же кошки снимались у Леонида Гайдая в кинолентах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Бриллиантовая рука». В «Вие» на кошек надевали специальные шапочки с рожками. Животных заставляли прыгать с возвышенности, чтобы во время полета снимать их жуткие тени на стене.
Еще больше живности
Для съемок фильма «Вий» было использовано около 50 ворон. Птиц заранее отловили прямо во дворе «Мосфильма». В картине также принимали участие летучие мыши и филины, с которыми работал дрессировщик Тариэл Габидзашвили.
Церковь
Большая часть съемок проходила в Украине, в Иваново-Франковской и Черниговской областях. Многие сцены были отсняты в деревянной церкви Пресвятой Богородицы в селе Горохолин Лес. В 2006 года она сгорела дотла.