Названы 10 лучших зарубежных комедий в истории кино 

Фото: Кадр из фильма "Один дома"

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Киноканал "Комедия" привел рейтинг лучших зарубежных комедий всех времен, составленный с помощью уникальной системы, которая учитывала зрительскую оценку, мнения критиков ведущих изданий, кассовые сборы, а также отзывы редакции канала.