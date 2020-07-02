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Названы 10 лучших зарубежных комедий в истории кино 

Мария Сергеева 4 часа назад
Названы 10 лучших зарубежных комедий в истории кино
Фото: Кадр из фильма "Один дома"
Киноканал "Комедия" привел рейтинг лучших зарубежных комедий всех времен, составленный с помощью уникальной системы, которая учитывала зрительскую оценку, мнения критиков ведущих изданий, кассовые сборы, а также отзывы редакции канала.
На первом месте данного рейтинга воцарилась картина, снятая 61 год назад — "В джазе только девушки". Следующую строчку занимает "Аэроплан" братьев Цукер, а замыкает тройку лидеров "Это — Spinal Tap!" — кинолента в жанре псевдодокументального кино.
Отмечается, что в списке есть только один фильм, снятый в XXI веке — это "Мальчишник в Вегасе" Тодда Филлипса, занявший шестую позицию.
Также в рейтинге отметились: "Один дома", "Энни Холл", "Доктор Стрейнджлав", "Житие Брайана" и "Сверкающие седла".
Ранее "Рамблер" писал о том, что дочь Бодрова стала ведущей кинофестиваля.
Видео дня. Кто мог бы сыграть в «Операции "Ы"»
Фильмы , Аэроплан , Мальчишник в Вегасе , В джазе только девушки , Один дома , Тодд Филлипс
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