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Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции 

РИА Новости и ещё 4 4 часа назад
Кинотеатры в РФ возвращаются к советской традиции
Фото: РИА Новости
В России вновь открывают кинотеатры. Чтобы обеспечить безопасность их посетителей, придется вернуться к советской практике, рассказала в интервью радио Sputnik генеральный директор сети кинотеатров "Москино" Светлана Максимченко.
С 15 июля в России начинается восстановление кинотеатров после перерыва на изоляцию. Точную дату открытия назовут главы регионов отдельно. В своем решении они будут исходить из эпидемиологической ситуации.
Всех посетителей кинотеатров будут ждать стандартные правила безопасности вроде ношения медицинских масок и перчаток, а также соблюдения социальной дистанции в полтора метра. Вместе с этим, посетители некоторых кинотеатров могут встретить и более необычные правила безопасности.
"В наших кинотеатрах сети "Москино", поскольку у нас конструкции старых советских кинотеатров, мы хотим выпускать зрителей сразу на улице сразу после сеанса. Мы будем так делать, где это возможно. Так раньше было принято в советские времена",
— рассказала радио Sputnik Светлана Максимченко.
Кроме быстрого и безопасного способа покинуть кинотеатры, зрителям также дадут возможность быстро попасть внутрь. Генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко рассказала, что посетителям кинотеатров предлагается использовать бесконтактные билеты и оплачивать покупки в кинобаре безналичным способом.
"Основное — это соблюдение дистанции и безопасная работа персонала. Также во всех точках ритейла или общепита, рекомендуется бесконтактный проход в зал, бесконтактная оплата и исключение наличных денег из оборота. Проводить время в фойе кинотеатра не стоит. Лучше приходить к сеансу",
— рассказала генеральный директор "Москино" в интервью радио Sputnik.
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Фильмы , ИА Sputnik
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