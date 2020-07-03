Кинотеатры в РФ возвращаются к советской традиции

В России вновь открывают кинотеатры. Чтобы обеспечить безопасность их посетителей, придется вернуться к советской практике, рассказала в интервью радио Sputnik генеральный директор сети кинотеатров "Москино" Светлана Максимченко.

С 15 июля в России начинается восстановление кинотеатров после перерыва на изоляцию. Точную дату открытия назовут главы регионов отдельно. В своем решении они будут исходить из эпидемиологической ситуации.

Всех посетителей кинотеатров будут ждать стандартные правила безопасности вроде ношения медицинских масок и перчаток, а также соблюдения социальной дистанции в полтора метра. Вместе с этим, посетители некоторых кинотеатров могут встретить и более необычные правила безопасности.

"В наших кинотеатрах сети "Москино", поскольку у нас конструкции старых советских кинотеатров, мы хотим выпускать зрителей сразу на улице сразу после сеанса. Мы будем так делать, где это возможно. Так раньше было принято в советские времена",

— рассказала радио Sputnik Светлана Максимченко.

Кроме быстрого и безопасного способа покинуть кинотеатры, зрителям также дадут возможность быстро попасть внутрь. Генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко рассказала, что посетителям кинотеатров предлагается использовать бесконтактные билеты и оплачивать покупки в кинобаре безналичным способом.

"Основное — это соблюдение дистанции и безопасная работа персонала. Также во всех точках ритейла или общепита, рекомендуется бесконтактный проход в зал, бесконтактная оплата и исключение наличных денег из оборота. Проводить время в фойе кинотеатра не стоит. Лучше приходить к сеансу",

— рассказала генеральный директор "Москино" в интервью радио Sputnik.