Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Фанаты против Робби: поклонники Джонни Деппа призывают бойкотировать «Пиратов Карибского моря» 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фанаты Джонни Деппа призвали бойкотировать «Пиратов»
Фото: globallookpress.com
Поклонники Джонни Деппа в роли капитана Джека Воробья из франшизы «Пираты Карибского моря» оказались крайне недовольны последними новостями. Дело в том, что судя по данным СМИ, главную роль в новом проекте займет Марго Робби, а вот Джонни останется за бортом.
Более того, сценаристом новой картины станет Кристина Ходсон, ранее создавшая провальный фильм «Хищные птицы», в которой главной героиней также была Марго Робби.
К актрисе ни у кого претензий нет, но многие огорчены именно исключением Джонни Деппа из состава актеров. В Сети активно набирает обороты хэштег #NoJohnnyNoPirates, суть которого в том, что без Джонни Деппа «Пираты Карибского моря» будут уже совсем не тем продуктом, что раньше.
Фанаты актера призывают бойкотировать еще не вышедшую картину и смело выражать свое мнение.
Хотя, судя по последним данным, в перезапуске франшизы «Пираты Карибского моря» в данный момент запланированы сразу два фильма, один из которых будет с женской командой пиратов во главе с Робби, а вот во втором будут и мужчины, одним из которых вполне может оказаться и Депп.
Видео дня. Что стало с самыми яркими квнщиками
Teleprogramma.pro: последние новости
Я здесь закон: Гильдия киноактеров запретила своим членам сниматься в фильме Майкла Бэя Я здесь закон: Гильдия киноактеров запретила своим членам сниматься в фильме Майкла Бэя В Голливуде снимут фильм о начале пандемии коронавируса В Голливуде снимут фильм о начале пандемии коронавируса «Стул разбил окно и напугал его»: Кристофер Нолан стал мишенью насмешек из-за своей строгости «Стул разбил окно и напугал его»: Кристофер Нолан стал мишенью насмешек из-за своей строгости
Комментарии
Фильмы , Джонни Депп , Кристина Ходсон , Марго Робби
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда пропала актриса Лянка Грыу
Куда пропала актриса Лянка Грыу
Какие скандальные фильмы запрещены к показу в РФ
Какие скандальные фильмы запрещены к показу в РФ
«Начался беспредел»: Нетиевский об уходе из шоу
«Начался беспредел»: Нетиевский об уходе из шоу
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Как сложились жизни актеров «Гостьи из будущего»
04:37
Как сложились жизни актеров «Гостьи из будущего»
Актеры Фильмы
Как пережила гибель сына звезда «Старшего сына»
03:25
Как пережила гибель сына звезда «Старшего сына»
Актеры
Что стало с самой умной «папиной дочкой»
04:30
Что стало с самой умной «папиной дочкой»
Актеры Сериалы
Как рискнула Наталья Селезнева ради съемок у Гайдая
26:10
Как рискнула Наталья Селезнева ради съемок у Гайдая
Актеры
Как выглядит сегодня Софья из «Гардемаринов»
03:27
Как выглядит сегодня Софья из «Гардемаринов»
Актеры Фильмы
Как живет главный старец Голливуда
10:16
Как живет главный старец Голливуда
Актеры
Как снимают ремейки диснеевских мультиков
15:40
Как снимают ремейки диснеевских мультиков
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение