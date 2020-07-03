Фанаты Джонни Деппа призвали бойкотировать «Пиратов»

Поклонники Джонни Деппа в роли капитана Джека Воробья из франшизы «Пираты Карибского моря» оказались крайне недовольны последними новостями. Дело в том, что судя по данным СМИ, главную роль в новом проекте займет Марго Робби , а вот Джонни останется за бортом.

Более того, сценаристом новой картины станет Кристина Ходсон , ранее создавшая провальный фильм «Хищные птицы», в которой главной героиней также была Марго Робби.

К актрисе ни у кого претензий нет, но многие огорчены именно исключением Джонни Деппа из состава актеров. В Сети активно набирает обороты хэштег #NoJohnnyNoPirates, суть которого в том, что без Джонни Деппа «Пираты Карибского моря» будут уже совсем не тем продуктом, что раньше.

Фанаты актера призывают бойкотировать еще не вышедшую картину и смело выражать свое мнение.

Хотя, судя по последним данным, в перезапуске франшизы «Пираты Карибского моря» в данный момент запланированы сразу два фильма, один из которых будет с женской командой пиратов во главе с Робби, а вот во втором будут и мужчины, одним из которых вполне может оказаться и Депп.