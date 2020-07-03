Валдис Пельш снял фильм о коронавирусе 

2 июля прошла премьера документального фильма-расследования Валдиса Пельша о коронавирусе «CoViD-19. Уроки идеального шторма».

Фильм был снят, как попытка заглянуть в будущее и узнать, что ждет мир после эпидемии. В картине представлены разные точки зрения и мысли медиков, биологов, дипломатов, биологов, химиков, дипломатов, спортсменов.

«В приличном обществе за абстрактную фразу: «Ну вы же понимаете, что наша жизнь больше никогда не будет такой, какой она была прежде!» стали давать в морду. Потому что всех интересует, какие конкретно изменения произойдут в нашей жизни в течение ближайших 10-15 лет и как они коснутся персонально нас с вами», — объясняет Пельш.

Интересно, что мнения экспертов разделились.. Кто-то посчитал пандемию неожиданной катастрофой, а другие сочли ее естественным ходом истории. Общая мысль проекта заключается в том, что для человечества это новый технологический этап, который вынуждает попрощаться со старым.