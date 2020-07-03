«Чернобыль» Козловского купила компания из США

Компания Capelight Pictures купила права на показ художественной ленты Данилы Козловского "Чернобыль" в США. Об этом сегодня, 3 июля, сообщила журналистам пресс-служба компании "Централ Партнершип", ведущей зарубежные продажи проекта.

По данным "Централ Партнершип", "Capelight Pictures приобрела права на дистрибуцию в Северной Америке и немецкоговорящих странах. Релиз в США состоится в сотрудничестве с MPI Media Group. Также права на "Чернобыль" уже проданы в Южную Корею, Латинскую Америку, Японию, Израиль, Испанию и страны Балтии.

Напомним, российский фильм "Чернобыль" повествует о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС.