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Документальные фильмы, которые стоит посмотреть 

Анастасия Иванова 1 час назад
Документальные фильмы, которые стоит посмотреть
Фото: Кадр из фильма «Человек»
Документальные фильмы помогают нам лучше узнать о том, как зарождался мир, как музыкальная группа из маленького города добилась успехов или, например, как один человек сделал открытие, которое изменило весь мир. «Рамблер» сделал подборку документального кино, которое стоит увидеть каждому.

«Человек»

Французский документальный фильм рассказывает истории людей из разных концов планеты. Режиссер Ян Артюс-Бертран с командой в течение трех лет провел 2020 интервью в 60 странах мира. Всем участникам задавались 40 вопросов о семье, личном счастье, богатстве, стремлениях и жизни. В фильме поднимаются такие актуальные вопросы как голод, религия, насилие, политика и война.

«Диана: История ее словами»

Кадр из фильма «Диана: История ее словами»
Фильм основан на уникальных записях ее личных бесед с педагогом по ораторскому искусству. Принцесса Диана сама рассказывает о том, насколько тяжело ей было жить в Букингемском дворце, об отношениях с Елизаветой II и об изменах мужа.

«Быть Харви Вайнштейном»

Кадр из фильма «Быть Харви Вайнштейном»
Американский документальный фильм Урсулы Макфарлейн посвящен когда-то самому влиятельному продюсеру в Голливуде Харви Вайнштейну. Герои картины рассказывают о скандале, который связан с его сексуальными домогательствами в отношении актрис и сотрудниц продюсерской корпорации. В фильме также приняли участие жертвы Вайнштейна.
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Комментарии
Фильмы , Елизавета II , Урсула Макфарлейн , Харви Вайнштейн
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