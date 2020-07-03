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Пять фантастических фильмов о мрачном будущем 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Пять фантастических фильмов о мрачном будущем
Фото: Teleprogramma.pro
А чтобы понять, как мог бы выглядеть постапокалипсис или мрачная антиутопия, достаточно включить онлайн-кинотеатр ViP Play, где есть немало тематических фильмов, красочно рисующих невеселые перспективы человечества, если оно не будет учиться на ошибках.

«Безумный Макс: Дорога ярости»

Бесспорный жанровый чемпион, лучший постапокалиптический фильм десятилетия — продолжение культовой австралийской трилогии (1979–1985) о бывшем сотруднике правоохранительных органов, выживающем на фоне все быстрее катящейся под откос цивилизации Максе Рокатански. Джордж Миллер вернул к жизни любимого миллионами героя, чтобы уверенно ворваться во все мировые рейтинги, получив десять номинаций на премию «Оскар» и взяв шесть статуэток — для развлекательного боевика весьма впечатляющее достижение. И более чем заслуженное. Игравшему в первых трех фильмах Мелу Гибсону нашлась отличная замена в лице великолепного Тома Харди, а компанию ему составила потрясающая Шарлиз Терон, которой даже радикально короткая стрижка оказалась очень к лицу. Яростный экшен, и через пять лет после премьеры остающийся на недосягаемой высоте.

«Алита: Боевой ангел»

Еще один недавний хит — совсем свежий. «Алита», устроившая настоящий праздник всем фанатам оригинального киберпанка. Неудивительно: за экранизацию культовой манги Юкито Кисиро взялся такой мастер, как режиссер Роберт Родригес, а продюсированием занялся сам Джеймс Кэмерон. Неприветливый, перегруженный технологиями, но почти лишенный человеческого тепла мир XXVI века встречает нас своими красотами и не стесняется продемонстрировать неприглядную изнанку с охотниками за головами, циничными представителями элит и прочими малосимпатичными личностями. Актерский состав, помимо красавицы Розы Салазар, может похвастать лауреатами «Оскара» — Кристофом Вальцем (статуэтки он получил за «Бесславных ублюдков» и «Джанго освобожденного» Квентина Тарантино), Махершалой Али (за «Лунный свет» и «Зеленую книгу») и Дженнифер Коннелли (за «Игры разума»).

«Потрошители»

Невероятно брутальная, но полная горькой иронии сатирическая фантастика о том, как безжалостная корпорация в будущем изымает искусственные органы у граждан, просрочивших платеж по кредиту. Несколько утрированная, эта ситуация, увы, все же знакома многим из нас, так что это тот самый случай, когда в картине сверкающего неоном сверхтехнологичного будущего без труда можно разглядеть нашу с вами современность. Главные роли — хладнокровных коллекторов — в фильме прославленного великими сериалами режиссtра Мигеля Сапочника («Игра престолов», «Доктор Хаус», «Настоящий детектив») сыграл всеми любимый Джуд Лоу («Молодой папа», «Шерлок Холмс») и обладатель «Оскара» Форест Уитакер («Последний король Шотландии»).

«Время»

Еще одно оригинальное и глубоко метафоричное кино о деспотическом будущем — от новозеландца Эндрю Никкола, съевшего на подобных сюжетах не одну собаку: он сценарист «Шоу Трумена» и режиссер «Гаттаки». Работая над «Временем», он занял обе позиции и развернулся по полной. В его мире человек обходится без денег. Только речь, конечно, идет не о наступившем наконец коммунизме, а о новой форме тирании. Теперь люди расплачиваются личным временем — в самом буквальном смысле. И у многочисленных представителей низов его, как обычно, в обрез. Между тем более удачливые располагают миллионами лет — и вовсе, само собой, не жаждут делиться. Ситуацию пытается исправить униженный плебей в исполнении Джастина Тимберлейка, который вновь убедительно напоминает, что умеет не только петь. Естественно, делает он это не один — ему помогает перевербованная в революционерки дочка олигарха с лицом очаровательной Аманды Сайфред.

«Голодные игры»

О романах американской писательницы Сьюзан Коллинз любителям подростковой фантастики рассказывать не нужно, это стопроцентный бестселлер, обеспечивший сногсшибательный успех быстро появившимся экранизациям. Фильмы дают погрузиться в причудливый мир, где злодейские власти заставляют юных бедняков бороться за выживание — в прямом смысле, выдав им оружие и стравив в ограниченном пространстве. Но такое положение дел вечно оставаться без реакции не может, и алчущая справедливости девица Китнисс Эвердин (эта роль окончательно прославила Дженнифер Лоуренс) поднимает восстание, тернистыми тропами ведущее ее со сверстниками-соратниками в самый центр цитадели зла. Место, само собой, находится и любви, и коварству, и предательствам. В ходе щеголяющих передовыми спецэффектами картин на экране успевают засветиться такие звезды, как Вуди Харрельсон, Дональд Сазерленд, Стэнли Туччи, Элизабет Бэнкс, Тоби Джонс, Лиам Хемсворт, Натали Дормер, Джеффри Райт и многие другие.

«Дивергент»

К услугам тех, кому мало «Голодных игр», — конкурирующая франшиза «Дивергент», основанная на книгах американской писательницы Вероники Рот. В этом антиутопическом мире люди по достижении 16 лет должны примкнуть к одной из пяти фракций, названных в соответствии с их способностями: Искренность, Бесстрашие, Эрудиция, Дружелюбие или Отречение. Для того, чтобы определить принадлежность каждого, создан специальный тест. Но существует погрешность — особенные подростки, настолько не укладывающиеся в шаблоны, что они объявляются вне закона. Одной из таких особенных и оказывается главная героиня — Беатрис (Шейлин Вудли). Ей предстоит возглавить сопротивление бесчеловечному порядку, где ценится только покорная серость. Среди голливудских знаменитостей фильмы украшают Кейт Уинслет, Тео Джеймс, Зои Кравиц, Наоми Уоттс, Билл Скарсгорд и другие.
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Фильмы , Потрошители , Зелёная книга , Настоящий детектив , Молодой Папа , Оскар , Время , Бесславные ублюдки , Последний король Шотландии , Алита: Боевой ангел , Доктор Хаус , Игры разума , Гаттака , Шерлок Холмс , Игра престолов , Голодные игры , Безумный Макс: Дорога ярости , Дивергент , Лунный свет , Джанго освобожденный , Форест Уитакер , Эндрю Никкол , Вуди Харрельсон , Стэнли Туччи , Джеффри Райт , Роберт Родригес , Дженнифер Лоуренс , Роза Салазар , Тео Джеймс , Шейлин Вудли , Квентин Тарантино , Джордж Миллер , Натали Дормер , Шарлиз Терон , Сьюзан Коллинз , Наоми Уоттс , Джеймс Кэмерон , Джастин Тимберлейк , Билл Скарсгорд , Дженнифер Коннелли , Лиам Хемсворт , Мел Гибсон , Вероника Рот , Тоби Джонс , Дональд Сазерленд , Кейт Уинслет , Аманда Сайфред , Джуд Лоу , Том Харди , Элизабет Бэнкс , МВД
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