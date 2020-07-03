Пять фантастических фильмов о мрачном будущем 

А чтобы понять, как мог бы выглядеть постапокалипсис или мрачная антиутопия, достаточно включить онлайн-кинотеатр ViP Play, где есть немало тематических фильмов, красочно рисующих невеселые перспективы человечества, если оно не будет учиться на ошибках.

Еще одно оригинальное и глубоко метафоричное кино о деспотическом будущем — от новозеландца Эндрю Никкола , съевшего на подобных сюжетах не одну собаку: он сценарист «Шоу Трумена» и режиссер «Гаттаки». Работая над «Временем», он занял обе позиции и развернулся по полной. В его мире человек обходится без денег. Только речь, конечно, идет не о наступившем наконец коммунизме, а о новой форме тирании. Теперь люди расплачиваются личным временем — в самом буквальном смысле. И у многочисленных представителей низов его, как обычно, в обрез. Между тем более удачливые располагают миллионами лет — и вовсе, само собой, не жаждут делиться. Ситуацию пытается исправить униженный плебей в исполнении Джастина Тимберлейка , который вновь убедительно напоминает, что умеет не только петь. Естественно, делает он это не один — ему помогает перевербованная в революционерки дочка олигарха с лицом очаровательной Аманды Сайфред