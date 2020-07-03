10 фильмов с Алексеем Серебряковым

Русский актер Алексей Серебряков начал сниматься в кино, когда ему было 14 лет и работал так продуктивно, что сейчас к 56 годам его фильмография насчитывает сильно более ста работ. Из всего этого богатства мы выбрали десяток фильмов, которые вышли за последние десять лет (из тех, что доступны на ivi).

Пилигрим

Таинственный мужчина, найденный на берегу, не помнит из своей жизни ничего, а вот о Мире, которая его впервые видит, знает много довольно личных подробностей. Мира — владелица модной галереи, замужняя женщина — пытается выяснить, кто он и почему с ней знаком. Это триллер, так что тайны будут довольно опасные.

Роль Алексея Серебрякова — муж Миры, богатый и влиятельный бизнесмен.

Ван Гоги

Никому не известный немолодой художник Марк узнает о том, что его отец, всемирно знаменитый дирижер, неизлечимо болен. У него деменция, и иногда он не узнает даже собственного сына. Сейчас у них единственный шанс выяснить отношения и примириться перед окончательным забвением.

Роль Алексея Серебрякова — главная, художник Марк.

МакМафия

Мини-сериал о семейке эмигрантов из России. Главный герой, Алекс Годман, вырос в Англии, у него есть девушка и они вместе пытаются организовать приличный бизнес. Для этого необходимо порвать с мафиозными связями отца, но преступное прошлое все-таки догоняет семью.

Роль Алексея Серебрякова — папа-бандит главного героя Дмитрий Годман.

Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

Витька Чеснок вырос в детдоме и получился не очень хорошим человеком. Отец бросил его в детстве, а теперь Витька и сам мечтает удрать от своих от жены и сына. Однажды такая возможность подворачивается — когда объявляется его папаня Леха Штырь, некогда зэк, ныне свободный калека. Витька придумывает сдать отца в дом инвалидов, а его квартиру забрать себе. Так что он закидывает парализованного Штыря в автомобиль и отправляется в путь.

Роль Алексея Серебрякова — Леха Штырь, инвалид и бывший зэк.

Легенда о Коловрате

История о том, как боярин Коловрат с группкой товарищей попытался отомстить ордам хана Батыя за разорение Рязани и гибель семьи.

Роль Алексея Серебрякова — князь Юрий Рязанский.

Клинч

Школьный учитель Федоров возвращается домой после тяжелого дня, который включал в себя две смены, родительское собрание и выволочку от директрисы. Дома его ждет празднование дня рождения сына, а хочется просто напиться. Тут еще за ним увязывается странная девушка, у которой к Федорову странные претензии.

Роль Алексея Серебрякова — учитель.

Метод

Начинающий следователь Есеня Стеклова пристраивается в помощницы к эксцентричному майору Родиону Меглину, у которого есть свой суперсекретный метод расследования преступлений. Он настолько действенный, что у него самый высокий процент раскрытых дел. Дама полна готовности перенять искусство, но дядечка не спешит делиться секретами.

Роль Алексея Серебрякова — психопат Ануфриев, маньяк «Стрелок» (серии 15−16).

Ладога

Зима 1942 года, блокадный Ленинград. Единственная ниточка, связывающая город с внешним миром — «дорога жизни», проложенная по льду Ладожского озера. Однажды становится известно, что один из водителей, доставляющих продукты по этой дороге в Ленинград, по заданию немцев должен отравить еду. Капитану НКВД Сергиенко поручено выяснить, кто это и обезвредить.

Роль Алексея Серебрякова — капитан НКВД Сергиенко.

Белая гвардия

Зима 1918−1919. На Киев надвигаются отряды Петлюры, город вот-вот захватят большевики. Семейство Турбиных и их друзья понимают, что положение практически безвыходное, но готовы защищать город, потому что у них офицерская честь и верность Отечеству.

Роль Алексея Серебрякова — Феликс Най-Турс, гусарский полковник.

Жила-была одна баба

История простой неграмотной крестьянки Варвары, которая жила в России в начале XX века. В жизни ей хронически не везет, мужики в ее жизни сменяются слишком быстро. Но это не потому, что она ветренная и гулящая, просто время неспокойное — одни гибнут, другие бесследно исчезают. Все перемалывает беспощадная Гражданская война.

Роль Алексея Серебрякова — мужик по кличке Лебеда, последний любовник Варвары.