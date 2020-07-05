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Как раньше наводили ужас на зрителей в кинотеатрах 

Мария Сергеева 39 минут назад
Как раньше пугали до чертиков зрителей в кинотеатрах
Фото: Кадр из фильма "Тинглер"
Американский фильм ужасов "Тинглер" 1959 года, снятый Уильямом Каслом, повествует о паразите, который развивается на позвоночнике человека и питается страхами своего хозяина. Кинолента ориентирована на провоцирование у зрителя испуга, в связи с чем режиссер использовал несколько уловок. И, что характерно, своего он добивался. О том, каким образом постановщик доводил людей до белого каления — в материале "Рамблера".
Касл был известен своими впечатляющими акциями, приуроченными к премьере его картин. Так, "Мрак" сопровождался полисом страхования жизни на $1 000 от "смерти, вызванной страхом", а во время показа "Дома на холме призраков" над зрителями пролетал скелет.
В некоторых кинотеатрах во время показа "Тинглера" существо, питающееся страхами, якобы убегало в зрительный зал. В тот момент экран затемнялся, а в помещении гасли все лампы, после чего звучал голос главного героя, возвещающий о том, что паразит пробрался в кинотеатр. Кроме того, актер уверял, что панике поддаваться не стоит, а вот кричать — еще как необходимо. В тот же момент происходила активация вибрирующих устройств в креслах, что провоцировало всеобщую шумиху и крики.
Ради еще большего накала страстей режиссер нанимал актеров, разыгрывающих падающих в обморок людей, которых увозили поддельные медики.
Мнения критиков по поводу оценки фильму разошлись: некоторые утверждали, что сюжет "гениально нелепый", другие хвалили мастерство актеров и называли работу лучшей в арсенале Касла, третьи же резко прошлись по представленной киноленте, назвав ее скучной и ужасной историей.
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