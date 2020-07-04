Названа дата открытия кинотеатров в Москве

Зрители, возможно, смогут вернуться в кинотеатры не раньше последнего месяца лета.

С таким заявлением выступил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин , сообщает "Интерфакс".

Дата открытия кинотеатров пока окончательно не подтверждена, на этот счет пока ведутся обсуждения. Отмечается, что зависеть это будет от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице.

Владельцы кинотеатров ожидают, что власти вынесут окончательное решение не позднее, чем за две недели до утвержденной даты, чтобы была возможность подготовиться к приему зрителей.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров также отметил, что, вероятнее всего, зрители смогут увидеть только премьеры российских фильмов в первые недели после снятия ограничений. Это вызвано тем, что большинство зарубежных кинопрокатчиков изменили даты выхода новых картин из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что кинотеатры в России откроют 15 июля. Зрителям придется соблюдать ряд ограничений: носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.