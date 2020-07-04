Названа дата открытия кинотеатров в Москве

Зрители, возможно, смогут вернуться в кинотеатры не раньше последнего месяца лета.
С таким заявлением выступил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, сообщает "Интерфакс".
Дата открытия кинотеатров пока окончательно не подтверждена, на этот счет пока ведутся обсуждения. Отмечается, что зависеть это будет от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице.
Владельцы кинотеатров ожидают, что власти вынесут окончательное решение не позднее, чем за две недели до утвержденной даты, чтобы была возможность подготовиться к приему зрителей.
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров также отметил, что, вероятнее всего, зрители смогут увидеть только премьеры российских фильмов в первые недели после снятия ограничений. Это вызвано тем, что большинство зарубежных кинопрокатчиков изменили даты выхода новых картин из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что кинотеатры в России откроют 15 июля. Зрителям придется соблюдать ряд ограничений: носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что российские кинотеатры последуют традициям СССР.