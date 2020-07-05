Названы самые популярные фильмы 90-х

В 100 странах мира провели исследование: какие фильмы 1990-х годов чаще всего ищут пользователи в поисковиках. Результаты приводит издание "Коммерсантъ".
Так, самый популярный фильм — "Форрест Гамп", снятый в 1992 году. Этой картиной чаще всего интересуются в 22 странах. На втором месте оказался фильм "Один дома" (1990), а на третьем — "Парк Юрского периода" (1993).
Кроме того, в рейтинг самых популярных кинолент 90-х вошли "Привидение" (1990), "Титаник" (1999), "Люди в черном" (1997) и "Король лев" (1995). Еще пользователи часто ищут "Алладина" (1992) и "Армагеддон" (1998).
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа дата открытия кинотеатров в Москве.