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«Прошли этот „ад“ вместе»: Прилучный сообщил о завершении съемок фильма про Девятаева 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
«Прошли этот „ад“ вместе»
Фото: Teleprogramma.pro
32-летний Павел Прилучный завершил съемки в картине Тимура Бекмамбетова о военном летчике-истребителе. Актер сыграл главную роль, воплотив в картине Михаила Девятаева, Героя СССР, которому удалось сбежать из концлагеря и прихватить с собой секретные данные о новом оружии врагов — ракетах «Фау».
«Для меня было честью пройти этот путь от начала до самого конца вместе с Михаилом Петровичем Девятаевым. Далеко не каждому актеру выпадает шанс принять участие в подобных картинах, — заметил Прилучный.
Он признался, что ему удалось ощутить и пережить то, что испытали наши предки на войне против фашистов. И поблагодарил за такую возможность:
«Спасибо за сплоченность, четкость, исполнительность и профессионализм, мы стойко прошли этот «ад» вместе».
Прилучный на старте съемок признавался, что ему было невероятно сложно входить в роль. Картина о подвиге Девятаева, напомним, снята в принципиально новом формате — вертикальном. Это, по заявлению Бекмамбетова, — первый в мире эксперимент: многие зрители сегодня уже не ходят в кинотеатры, а предпочитают смотреть фильмы на своих гаджетах.
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Фильмы , Вместе , Павел Прилучный , Тимур Бекмамбетов , Михаил Девятаев
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