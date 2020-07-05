«Для меня было честью пройти этот путь от начала до самого конца вместе с Михаилом Петровичем Девятаевым. Далеко не каждому актеру выпадает шанс принять участие в подобных картинах, — заметил Прилучный.

Он признался, что ему удалось ощутить и пережить то, что испытали наши предки на войне против фашистов. И поблагодарил за такую возможность:

«Спасибо за сплоченность, четкость, исполнительность и профессионализм, мы стойко прошли этот «ад» вместе».

Прилучный на старте съемок признавался, что ему было невероятно сложно входить в роль. Картина о подвиге Девятаева, напомним, снята в принципиально новом формате — вертикальном. Это, по заявлению Бекмамбетова, — первый в мире эксперимент: многие зрители сегодня уже не ходят в кинотеатры, а предпочитают смотреть фильмы на своих гаджетах.