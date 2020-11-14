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Музыкальная киносказка Александра Роу "Морозко" , снятая по мотивам одноименного восточнославянского сюжета, была отмечена несколькими наградами, однако если советские граждане пришли в восторг от экранизации, то за рубежом проект встретили прохладно. О том, как отнеслись к премьере картины западные зрители — в материале "Рамблера".

Спустя два года после показа на советских экранах кинолента достигла США, где вызвала до боли неприятные отзывы, спровоцированные тем, что американцы попросту не поняли отечественный фольклор.

"Мне не может нравиться злобная русско-финская бабушка-трансвестит".

"Боже мой, это похоже на наркотический бред".

"Самый странный фильм в истории кино! Вероятно, группа русских сценаристов наелась наркотиков!"

"Весьма придурковатая фантазия-сказка про хвастливого парня, превратившегося в медведя, одиннадцатилетнюю аутистку, которую он хочет соблазнить, идиотский дом с ногами, неблагополучную семью уродливых русофиннов и длиннобородого парня, который замораживает деревья и убивает птиц".

"Хуже всего, что фильм называют детским. Если бы я в детстве посмотрел такой, сошел бы с ума!" — несколько отзывов жителей Штатов приводит "МК".

Впоследствии "Морозко" американцы внесли в список ста самых худших фильмов всех времен и народов, с чем бы не согласились жители Чехии, признавшие фильм главным зимним хитом.