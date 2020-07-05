Звезда «Папиных дочек» попал в больницу 

Российский актер Михаил Казаков попал в больницу. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Звезда «Папиных дочек», исполнивший в сериале роль Ильи Полежайкина, опубликовал фото с больничной койки. На снимке можно увидеть опухшие и перевязанные бинтами ноги артиста, подвешенные на специальную железную конструкцию. Под ногами при этом можно увидеть кровь.

«Добро пожаловать в мой новый мир», — написал Казаков. Подписчики начали интересоваться, что случилось с артистом, а также желать ему скорейшего выздоровления. Он так и не пояснил, по какой причине оказался в больнице.