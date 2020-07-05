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Звезда «Папиных дочек» попал в больницу 

Lenta.ru и ещё 13 3 часа назад
Звезда «Папиных дочек» попал в больницу
Фото: Lenta.ru
Российский актер Михаил Казаков попал в больницу. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Звезда «Папиных дочек», исполнивший в сериале роль Ильи Полежайкина, опубликовал фото с больничной койки. На снимке можно увидеть опухшие и перевязанные бинтами ноги артиста, подвешенные на специальную железную конструкцию. Под ногами при этом можно увидеть кровь.
«Добро пожаловать в мой новый мир», — написал Казаков. Подписчики начали интересоваться, что случилось с артистом, а также желать ему скорейшего выздоровления. Он так и не пояснил, по какой причине оказался в больнице.
32-летний Казаков известен не только по «Папиным дочкам», но и по другим фильмам и сериалам. Он появлялся в таких проектах, как «Стройбатя», «Каникулы Президента», «Берега», «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы», «Побег», «Демон полдня» и «День денег». Кроме того, он снимался в «Ералаше» и в комедийном скетч-шоу «6 кадров».
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Фильмы , Каникулы президента , Папина дочка , Побег , Михаил Казаков
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