Какие ошибки допустили в фильме про Штирлица

Военная драма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" снималась с помощью огромного количества консультантов, которые помогали избежать ошибок. Однако кое-какие недочеты все же остались в многосерийном фильме. "Рамблер" рассказывает, какие ошибки допустили создатели картины.

Во-первых, в книге Юлиана Семенова советский разведчик передвигается по городу на автомобиле марки "Хорьх" ВКР-821, хотя такая машина в Германии была правительственной, не под стать скромному штандартенфюреру. Трехбуквенного номера у него быть не могло, так как во всех рейхе были однобуквенные. Консультанты на это внимание на обратили, но хозяин автомобиля подходящей марки не дал согласия на участие в ленте. В результате Штирлица пересадили на "Мерседес-седан", являвшийся для героя такого чина слишком рядовым.

И в книге, и в фильме действие происходит в стенах здания РСХА в апреле 1945 года, но на самом деле строение сгорело при бомбардировке за полтора месяца до этого.

Не обошлось без "проколов" в сцене берлинского свидания с женой. Все вышло излишне загадочно и театрально, будто бы Штирлиц не человек и все гестапо только и делает, что следит за героем. Впрочем, списать все можно на атмосферность.

Когда советский разведчик убивает провокатора Клауса, можно заметить в руке Штирлица пистолет Макарова, которого, разумеется, не могло быть на вооружении в германской армии.

Во время поездки на автомобиле по дороге в Альпы штандартенфюрер нахваливает пастору песню Эдит Пиаф, появившуюся только в 1958 году. А на вагоне поезда, рядом с которым стоит Кэт, видна надпись по-русски. Эпизод снимали на Рижском вокзале в Москве и проглядели такую ошибку.

И все же, учитывая количество серий, недочетов в картине оказалось довольно мало. Хотя шедевральность киноленты сполна окупает и более значительные ошибки.