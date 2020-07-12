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5 лучших комедий 2020 года 

Анастасия Иванова 7 часов назад
5 лучших комедий 2020 года
Фото: Кадр из фильма "Плохие парни навсегда"
Что может быть лучше после тяжелого дня, чем чашка ароматного чая, свежие эклеры и хорошее кино. Мы советуем отдавать предпочтение комедийному жанру. В нашей повседневной жизни зачастую слишком много негатива извне, а смех помогает избавиться от неприятных мыслей. Поэтому «Рамблер» создал подборку лучших комедийных фильмов 2020 года.

«Плохие парни навсегда»

Это продолжение культовых боевиков «Плохие парни» и «Плохие парни — 2». Конечно, в главных ролях предстали неподражаемый Уилл Смитт и обаятельный Мартин Лоуренс. В этой картине есть все — захватывающий сюжет, неожиданный финал и, конечно, много качественных шуток.

«Настоящие боссы»

Пожалуй, каждая женщина хоть раз в жизни сталкивается с кризисом, будь то работа или отношения. Лучшие подруги Миа и Мел на своем примере покажут, как можно выбраться из неприятных ситуаций и при этом не потерять друг друга. Легкая и добрая комедия на самом деле обладает глубоким смыслом и будет полезна многим.

«Удивительное приключение доктора Дулиттла»

Уже не в первый раз Роберт Дауни—младший предстанет в роли странноватого доктора. Но на этот раз актер сыграет ветеринара, отчаявшегося и замкнувшегося после смерти любимой женщины. Оставаться на плаву герою будут помогать животные, с которыми он легко находит общий язык. Но наступит день, когда мужчине придется выйти из дома и отправиться в приключение. На пути он столкнется с разными неприятностями, выбраться из которых ему будут помогать его верные четвероногие друзья.

«7 часов на соблазнение»

Италия — страна любви и страсти. Именно такой получилась романтическая комедия «7 часов на соблазнение». Главные герои в исполнении Селены Росси и Джампаоло Морелли завертятся в круговороте чувств и эмоций. Но останутся ли они вместе или нет вы узнаете только после просмотра.

«Соник в кино»

Видеоигры Sonic the Hedgehog про сверхскоростного синего ежика Соника знакомы каждому. В последствие был выпущен многосерийный мультсериал с необычным персонажем в главной роли, который получил небывалый успех. Но в этом году отвязный ежик впервые появился в кино. В этой комедии, которая подходит для просмотра детьми, и взрослыми, Соник столкнулся со сложностями жизни на Земле, обрел друга и сразился со злодеем.
Видео дня. Артисты, кусавшие локти после отказа от ролей
Комментарии 5
Фильмы , Плохие парни 2 , Плохие парни , Мартин Лоуренс , Джампаоло Морелли , Уилл Смитт
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