Назван лучший ужастик десятилетия 

Эксперты составили рейтинг самых лучших фильмов ужасов за последнее десятилетие. Об этом сообщает FilmPro.
Лидером рейтинга стал хоррор "Прочь", снятый американским комиком Джорданом Пилом. Второе место занял фильм "Реинкарнация" Ари Астера. Третья позиция досталась экранизации книги "Оно" режиссера Андреса Мускетти.
Следующими в рейтинге лучших фильмов ужасов оказались "Ведьма" Роберта Эггерса, "Заклятие" Джеймса Вана и «Бабадук" Дженнифер Кент.
Кроме того, в топ хорроров десятилетия вошли ленты "Маяк" Роберта Эггерса, "Хижина в лесу" Дрю Годдара и Джосса Уидона, "Поезд в Пусан" Ен Сан Хо и "Тихое место" Джона Красински.
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