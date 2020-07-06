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Назван лучший ужастик десятилетия 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Назван лучший ужастик десятилетия
Фото: depositphotos.com
Эксперты составили рейтинг самых лучших фильмов ужасов за последнее десятилетие. Об этом сообщает FilmPro.
Лидером рейтинга стал хоррор "Прочь", снятый американским комиком Джорданом Пилом. Второе место занял фильм "Реинкарнация" Ари Астера. Третья позиция досталась экранизации книги "Оно" режиссера Андреса Мускетти.
Следующими в рейтинге лучших фильмов ужасов оказались "Ведьма" Роберта Эггерса, "Заклятие" Джеймса Вана и «Бабадук" Дженнифер Кент.
Кроме того, в топ хорроров десятилетия вошли ленты "Маяк" Роберта Эггерса, "Хижина в лесу" Дрю Годдара и Джосса Уидона, "Поезд в Пусан" Ен Сан Хо и "Тихое место" Джона Красински.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы самые популярные фильмы 90-х.
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Фильмы , Хижина в лесу , Заклятие , Оно , Прочь , Ведьма , Реинкарнация , Ведьмы , Поезд в Пусан , Джордан Пил , Дженнифер Кент , Андрес Мускетти , Роберт Эггерс , Джосса Уидон , Джеймс Ван
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