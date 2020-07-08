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Ученые выяснили, что любители фильмов ужасов легче переносят пандемию 

Москва24 и ещё 1 3 часа назад
Любители фильмов ужасов легче переносят пандемию
Фото: Москва24
Исследователи из Чикагского университета доказали, что фильмы ужасов помогают людям легче пережить пандемию коронавируса, передает портал "Мир 24".
В исследовании приняло участие свыше 300 граждан. В ходе опроса аналитики узнавали об их предпочтениях при выборе фильма. Также параллельно они интересовались, насколько добровольцы были подготовлены к пандемии, а также выясняли их уровень тревоги, бессонницы и раздражительности.
Исследователи заметили, что любители фильмов ужасов имеют высокую стрессоустойчивость и повышенную устойчивость к пандемии. Также они отметили, что многие благодаря подобным фильмам смогли наработать план полезных действий в экстренных ситуациях.
Ранее киноканал "Настоящее страшное телевидение" (НСТ) представил рейтинг лучших фильмов ужасов декады 2010–2019 годов. В список вошли фильмы "Прочь", "Реинкарнация", "Оно", "Бабадук", "Поезд в Пусан", "Ведьма" и "Маяк".
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Фильмы , Оно , Прочь , Ведьма , Реинкарнация , Ведьмы , Поезд в Пусан , Mir24.TV
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