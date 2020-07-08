Любители фильмов ужасов легче переносят пандемию

Исследователи из Чикагского университета доказали, что фильмы ужасов помогают людям легче пережить пандемию коронавируса, передает портал "Мир 24".

В исследовании приняло участие свыше 300 граждан. В ходе опроса аналитики узнавали об их предпочтениях при выборе фильма. Также параллельно они интересовались, насколько добровольцы были подготовлены к пандемии, а также выясняли их уровень тревоги, бессонницы и раздражительности.

Исследователи заметили, что любители фильмов ужасов имеют высокую стрессоустойчивость и повышенную устойчивость к пандемии. Также они отметили, что многие благодаря подобным фильмам смогли наработать план полезных действий в экстренных ситуациях.