Атмосферные фильмы Кирилла Серебренникова

В последнее время новости о руководителе московского театра «Гоголь-центр» и режиссере Кирилле Серебренникове связаны не с культурной повесткой, а с судом по делу о хищении почти 130 млн руб. в АНО «Седьмая студия».

Решение суда обсуждается до сих пор, о поводах для возбуждения дела слагают легенды. «Рамблер» решил вспомнить, почему всем так нравятся работы Серебренникова.

Кадр из фильма «Измена»

Само название интригует. Об изменах, кажется, говорят и слышат все вокруг, но искренне признаются в содеянном лишь немногие. Да и стоит ли? Измена страшит, об этом невольно задумываешься, встречая любовь, с этим живешь бок о бок, когда поцелуй партнера — жены, мужа вдруг становится равнодушнее поцелуя со статуей. И как с этим жить? Бороться?

В центре сюжета — любовный квадрат и главные герои, которых деформировала, извратила измена партнеров. Картина получилась достаточно метафорической, но чувственной, поэтому смотреть ее нужно с желанием пофантазировать, разгадать скрытые режиссером загадки и подумать, а что бы вы сделали на месте героев?

Кадр из фильма «Ученик»

«Благими намерениями вымощена дорога в ад» — эту крылатую фразу слышали все, и именно этой фразой можно охарактеризовать один из самых мощных фильмов Кирилла Серебренникова. Провокационный сюжет, основанный на том, как молодой человек трактует священные тексты, стал практически красной тряпкой для всех представителей традиционных ценностей.

К сожалению, любое благо можно обратить во зло. А вопросы, которые задает нам режиссер, поражают своей глубиной. Где граница между моралью и нетерпимостью, свободой и вседозволенностью, проповедью и терроризмом, религией и манипуляцией? Ответы на них найти достаточно сложно, но мысли об этом после просмотра появятся без всяких сомнений.

Кадр из фильма «Лето»

Фильм интересен тем, что монтировал его режиссер, находясь под домашним арестом. Картина стала в некотором смысле одой русскому року свободному, романтичному и немного разнузданному. На фоне всех этих деталей, создается ощущение, что «Лето» — это нежное произведение о свободе, начале новой жизни и, конечно, любви. Поэтому его особенно хорошо посмотреть сейчас, после изоляции.