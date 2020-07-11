Новые фильмы о 90-х, которые стоит посмотреть

С момента выхода культового фильма «Брат-2» прошло 20 лет. Два десятка лет с тех пор, когда простой парень Данила Бодров стал главным героем поколения, а режиссер Алексей Балабанов занял место в истории как классик отечественного кино. Эпоха 90-х до сих пор считается одним из самых трудных и запоминающихся периодов в истории современной России.

Режиссеры и сейчас рефлексируют на тему прошлого в своих работах. «Рамблер» предлагает посмотреть несколько новых фильмов, которые максимально точно передают атмосферу тех лет.

«Бык»

Кадр из фильма «Бык»

В фильме рассказываются история местной группировки, которая пытается выжить в трудных условиях. Для людей, выросших в 90-е, возможно, эта работа покажется бессмысленной. Очевидно, что судьба главных героев закончится плохо. Но пропитанный криминальной романтикой дворовый романс, уносит нас к сериалу «Бригада», где уже не совсем ясно, кто бандит, а кто герой.

Первые чувства главных героев и невозможность о них открыто говорить, самоотверженность и предательства. Весь набор трудных переживаний, которые показаны практически без слов, как раз то, ради чего стоит этот фильм посмотреть. Несмотря на все тяготы судьбы, молодость видится нам прекрасной в любом периоде. Плюс ко всему, фильм очень качественно снят.

Кадр из фильма «Теснота»

А вот «Теснота», снятая молодым режиссером Кантемиром Балаговым, работа совсем другого сорта. Она удушающая, социальная и тяжелая. Место действия — город Нальчик, время — конец 90-х. Сюжет разворачивается вокруг трагедии: в ходе подготовки к свадьбе неизвестные похищают сына-жениха, требуют выкуп. Зрителю показывают еврейскую общину, устройство в ней и то, как люди решают проблему, которая становится единой для всех.

Но в любом обществе есть свой антагонист, им и становится сестра жениха. Девушка хочет свободы, любви, бегства из общины, из маленького города, а 90-е с их бесконечной агрессией и алкоголем с каждой минутой все больше впутывают совсем еще юную героиню в свою паутину. К сожалению, жизнь далеко не всегда встречает своих героев с распростертыми объятиями, а карает своеволие жестокими ударами судьбы.

Кадр из фильма «Хрусталь»

Фильм «Хрусталь» сняла белорусская режиссёр Дарья Жук , что уже интересно, ведь женщин-режиссеров не так много. О чем этот фильм? Наверное, о творческой личности, которая верит в мечту, в светлое будущее, в «выйду замуж за американца». А еще это рассказ о тоскливом настоящем, преисполненном насилием и про людей, тонущих в алкоголе и беспросветной пошлости.

Работа получилась более, чем атмосферной: настроение, костюмы и даже финал — все очень в духе тех лет. Когда герой якобы кого-то спасает (другого или себя самого) и уезжает в закат под красивую музыку. А тем временем зритель понимает, что в этом закате он, скорее всего, не выживет, потому что там его никто не ждет.