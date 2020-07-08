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Фильмы о расизме, которые стоит увидеть 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Фильмы о расизме, которые стоит увидеть
Фото: Кадр из фильма «Лавинг»
На улицах Миннеаполиса, Нью-Йорка и других городов до сих пор продолжаются протесты. «Рамблер» сделал подборку фильмов, которые помогут лучше понять против чего и за что выступают демонстранты.

«Лавинг»

В основу сюжета легла реальная история, которая произошла в США в конце 1960-х годов. Белый мужчина Ричард Лавинг и темнокожая женщина Милдред влюбились друг в друга. Они отправились в Вашингтон, чтобы зарегистрировать свои отношения, а затем вернулись домой в Вирджинию, где на тот момент были запрещены межрасовые браки.

«Прочь»

Кадр из фильма «Прочь»
Крис едет знакомиться с родителями своей девушки. Он обеспокоен тем, что ее семья — белая элита, а он — безызвестный афроамериканский фотограф. Однако Крис даже не подозревает, что его ждет.

«Ограды»

Кадр из фильма «Ограды»
Раньше Трой Максон был подающим надежды бейсболистом, а теперь он собирает мусор с улиц Питтсбурга и изо всех сил старается обеспечить свою семью. Все дело в расовой дискриминации, которая была в Америке 1950-х годов.

«Скрытые фигуры»

Кадр из фильма «Скрытые фигуры»
В конце 1950-х и начале 1960-х в США сложно приходилось афроамериканцам и женщинам. Главные героини фильма сорвали самый настоящий «джекпот» — они были женщинами-афроамериканками. Они работали математиками в NASA, там они занимались расчетами, необходимыми для космических полетов.
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Фильмы , Лавинг , Прочь , Скрытые фигуры , Джекпот , Ограды , NASA
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