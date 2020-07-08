Фильмы о расизме, которые стоит увидеть 

На улицах Миннеаполиса, Нью-Йорка и других городов до сих пор продолжаются протесты. «Рамблер» сделал подборку фильмов, которые помогут лучше понять против чего и за что выступают демонстранты.

В основу сюжета легла реальная история, которая произошла в США в конце 1960-х годов. Белый мужчина Ричард Лавинг и темнокожая женщина Милдред влюбились друг в друга. Они отправились в Вашингтон, чтобы зарегистрировать свои отношения, а затем вернулись домой в Вирджинию, где на тот момент были запрещены межрасовые браки.

Кадр из фильма «Прочь»

Крис едет знакомиться с родителями своей девушки. Он обеспокоен тем, что ее семья — белая элита, а он — безызвестный афроамериканский фотограф. Однако Крис даже не подозревает, что его ждет.

Кадр из фильма «Ограды»

Раньше Трой Максон был подающим надежды бейсболистом, а теперь он собирает мусор с улиц Питтсбурга и изо всех сил старается обеспечить свою семью. Все дело в расовой дискриминации, которая была в Америке 1950-х годов.

Кадр из фильма «Скрытые фигуры»