Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых

Фильмы для взрослых — это, как правило, картины с довольно предсказуемым сюжетом. Совсем другое дело — киноленты, в которых есть не только чувственный секс, но и сложный запутанный сценарий, за ходом которого крайне интересно наблюдать.

"Рамблер" выбрал несколько пикантных кинолент, которым проигрывают фильмы для взрослых.

"Убей меня нежно", 2001

Кадр из фильма "Убей меня нежно"

Жизнь Элис идет своим чередом, но лишь до тех пор, пока она не встречает Адама. Эта встреча в одночасье переворачивает ее жизнь с ног на голову: Элис выходит замуж за Адама, но вскоре понимает, что ничего не знает о своем возлюбленном. Их связывает лишь неуемная страсть, но будет ли она иметь значение, когда Элис выяснит, кто Адам на самом деле.

"Автокатастрофа", 1996

Кадр из фильма "Автокатастрофа"

Канадская драма, удостоившаяся "Особого приза жюри" в Каннах, повествует о продюсере Джеймсе и его супруге Кэтрин. После страшной автомобильной аварии Джеймс знакомится в больнице с Хелен и Воэном. Именно они рассказывают герою о том, как получать сексуальное наслаждение в ДТП, и теперь Джеймс намерен испытать новый опыт с Кэтрин.

Кадр из фильма "Дневники нимфоманки"

Главная героиня нашумевшей картины — молодая француженка, приехавшая в жаркую Испанию для того, чтобы разнообразить свой сексуальный опыт. Девушка не прочь заняться любовью в любом из предложенных партнерами месте, но делает она это не только ради забавы. Несмотря на изобилие откровенных сцен, фильм повествует не столько об интимной составляющей жизни, сколько о страхах, тревогах и предрассудках.