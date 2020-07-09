Кинотеатры Москвы должны были открыться 15 июля, однако теперь они смогут возобновить свою работу не раньше 1 августа. Что касается регионов, решение будут принимать местные власти, исходя из эпидемиологической ситуации. К открытию кинотеатров Роспотребнадзор выпустил специальные рекомендации. "Рамблер" рассказывает, как они будут работать на фоне пандемии коронавируса.

Как и в других общественных местах, сотрудники кинотеатров должны будут носить защитные маски и перчатки. Для посетителей это правило имеет рекомендательный характер, если в регионе не установлен масочный режим. В местах общего пользования должны быть дезинфицирующие средства.

Продавать билеты посетителям Роспотребнадзор порекомендовал бесконтактным способом через автоматы, сайты и мобильные приложения, а проверять их с помощью сканеров штрих-кодов. При этом впускать зрителей в зал нужно, как минимум, за 15 минут до начала сеанса, чтобы не создавать толпу на вход. А к 3D-очкам должны выдаваться дезинфицирующие салфетки.

Рассадка посетителей должна быть на расстоянии полутора метров друг от друга, не считая членов одной семьи и людей, проживающих вместе. В залах должна работать система вентиляции и по возможности бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха. Между сеансами рекомендован перерыв не менее 30 минут для дезинфекции поверхностей и проветривания.

Кроме того, кинотеатрам предложили установить автоматы по продаже товаров вместо работы кинобаров с перекусами.