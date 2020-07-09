Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Как будут работать кинотеатры на фоне пандемии 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Кинотеатры Москвы должны были открыться 15 июля, однако теперь они смогут возобновить свою работу не раньше 1 августа. Что касается регионов, решение будут принимать местные власти, исходя из эпидемиологической ситуации. К открытию кинотеатров Роспотребнадзор выпустилспециальные рекомендации. "Рамблер" рассказывает, как они будут работать на фоне пандемии коронавируса.
Как и в других общественных местах, сотрудники кинотеатров должны будут носить защитные маски и перчатки. Для посетителей это правило имеет рекомендательный характер, если в регионе не установлен масочный режим. В местах общего пользования должны быть дезинфицирующие средства.
Продавать билеты посетителям Роспотребнадзор порекомендовал бесконтактным способом через автоматы, сайты и мобильные приложения, а проверять их с помощью сканеров штрих-кодов. При этом впускать зрителей в зал нужно, как минимум, за 15 минут до начала сеанса, чтобы не создавать толпу на вход. А к 3D-очкам должны выдаваться дезинфицирующие салфетки.
Рассадка посетителей должна быть на расстоянии полутора метров друг от друга, не считая членов одной семьи и людей, проживающих вместе. В залах должна работать система вентиляции и по возможности бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха. Между сеансами рекомендован перерыв не менее 30 минут для дезинфекции поверхностей и проветривания.
Кроме того, кинотеатрам предложили установить автоматы по продаже товаров вместо работы кинобаров с перекусами.
Комментарии
Фильмы , Видео , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Актриса, чей род бежал из СССР, стала мировой звездой
Актриса, чей род бежал из СССР, стала мировой звездой
Как выглядели актрисы «Уральских пельменей» до славы
Как выглядели актрисы «Уральских пельменей» до славы
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Актеры, застрявшие в одном образе
15:30
Актеры, застрявшие в одном образе
Актеры
Фильмы, грубо растоптавшие ожидания фанатов
12:50
Фильмы, грубо растоптавшие ожидания фанатов
Фильмы
Артисты, кусавшие локти после отказа от ролей
16:35
Артисты, кусавшие локти после отказа от ролей
Актеры
Мультфильмы, которые нельзя смотреть с детьми
11:35
Мультфильмы, которые нельзя смотреть с детьми
Фильмы
Чем обернулся роман с женой заммминистра для Назарова
26:19
Чем обернулся роман с женой заммминистра для Назарова
Актеры
Как стал директором театра сын Аркадия Райкина
02:17
Как стал директором театра сын Аркадия Райкина
Актеры
Как Алексей Петренко решился сыграть Распутина
26:23
Как Алексей Петренко решился сыграть Распутина
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение