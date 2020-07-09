Что посмотреть, когда сдают нервы 

Пандемия коронавируса, экономический кризис, неурядицы на работе и другие раздражающие факторы, — все это так или иначе выводит нас из равновесия. Если вы чувствуете, что не справляетесь с навалившимся стрессом, посвятите хотя бы один свободный вечер любому из предложенных фильмов.

Подробнее о том, почему они оказывают успокаивающее воздействие и помогают настроиться на позитивный лад, расскажет "Рамблер".

Кадр из фильма "Лучше не бывает"

Драмеди с Джеком Николсоном в главных ролях повествует о психически неуравновешенном Мелвине Адале, который привык видеть мир в темных тонах. Мелвин — волк-одиночка, который ненавидит всех вокруг, и его устраивает такая жизнь. Однако она меняется вмиг после того, как герою приходится временно ухаживать за соседской собакой.

"Скафандр и бабочка", 2007

Кадр из фильма "Скафандр и бабочка"

В 43 года Жан-Доминик Боби перенес инсульт, после чего его полностью парализовало. Единственный способ для коммуникации с внешним миром для Боби — подмигивание левым глазом, который остался не парализован. С его помощью герой рассказывает все о своем внутреннем мире, о мыслях, которые мучают его день за днем, и о том, как он преодолевает их, несмотря ни на что.

Кадр из фильма "Умница Уилл Хантинг"