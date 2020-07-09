Что посмотреть, когда сдают нервы 

Пандемия коронавируса, экономический кризис, неурядицы на работе и другие раздражающие факторы, — все это так или иначе выводит нас из равновесия. Если вы чувствуете, что не справляетесь с навалившимся стрессом, посвятите хотя бы один свободный вечер любому из предложенных фильмов.
Подробнее о том, почему они оказывают успокаивающее воздействие и помогают настроиться на позитивный лад, расскажет "Рамблер".
"Лучше не бывает", 1997
Кадр из фильма "Лучше не бывает"
Драмеди с Джеком Николсоном в главных ролях повествует о психически неуравновешенном Мелвине Адале, который привык видеть мир в темных тонах. Мелвин — волк-одиночка, который ненавидит всех вокруг, и его устраивает такая жизнь. Однако она меняется вмиг после того, как герою приходится временно ухаживать за соседской собакой.
"Скафандр и бабочка", 2007
Кадр из фильма "Скафандр и бабочка"
В 43 года Жан-Доминик Боби перенес инсульт, после чего его полностью парализовало. Единственный способ для коммуникации с внешним миром для Боби — подмигивание левым глазом, который остался не парализован. С его помощью герой рассказывает все о своем внутреннем мире, о мыслях, которые мучают его день за днем, и о том, как он преодолевает их, несмотря ни на что.
"Умница Уилл Хантинг", 1997
Кадр из фильма "Умница Уилл Хантинг"
Несмотря на свою умственную одаренность, 20-летний Уилл регулярно попадает в передряги. Когда полиция в очередной раз арестовывает героя, его берет под свою опеку профессор математики. Однако для того, чтобы оправдать доверие старшего товарища, Хантингу нужно пройти курс психотерапии. Драма Гаса Ван Сента была номинирована на девять "Оскаров", а сценарий к ней написали Мэтт Деймон и Бен Аффлек.