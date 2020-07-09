Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Что посмотреть, когда сдают нервы 

Мира Маркина 6 часов назад
Пандемия коронавируса, экономический кризис, неурядицы на работе и другие раздражающие факторы, — все это так или иначе выводит нас из равновесия. Если вы чувствуете, что не справляетесь с навалившимся стрессом, посвятите хотя бы один свободный вечер любому из предложенных фильмов.
Подробнее о том, почему они оказывают успокаивающее воздействие и помогают настроиться на позитивный лад, расскажет "Рамблер".

"Лучше не бывает", 1997

Кадр из фильма "Лучше не бывает"
Драмеди с Джеком Николсоном в главных ролях повествует о психически неуравновешенном Мелвине Адале, который привык видеть мир в темных тонах. Мелвин — волк-одиночка, который ненавидит всех вокруг, и его устраивает такая жизнь. Однако она меняется вмиг после того, как герою приходится временно ухаживать за соседской собакой.

"Скафандр и бабочка", 2007

Кадр из фильма "Скафандр и бабочка"
В 43 года Жан-Доминик Боби перенес инсульт, после чего его полностью парализовало. Единственный способ для коммуникации с внешним миром для Боби — подмигивание левым глазом, который остался не парализован. С его помощью герой рассказывает все о своем внутреннем мире, о мыслях, которые мучают его день за днем, и о том, как он преодолевает их, несмотря ни на что.

"Умница Уилл Хантинг", 1997

Кадр из фильма "Умница Уилл Хантинг"
Несмотря на свою умственную одаренность, 20-летний Уилл регулярно попадает в передряги. Когда полиция в очередной раз арестовывает героя, его берет под свою опеку профессор математики. Однако для того, чтобы оправдать доверие старшего товарища, Хантингу нужно пройти курс психотерапии. Драма Гаса Ван Сента была номинирована на девять "Оскаров", а сценарий к ней написали Мэтт Деймон и Бен Аффлек.
Комментарии
Фильмы , Видео , Оскар , Умница Уилл Хантинг , Лучше не бывает , Гас Ван Сент , Бен Аффлек , Джек Николсон , Мэтт Деймон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актриса, чей род бежал из СССР, стала мировой звездой
Актриса, чей род бежал из СССР, стала мировой звездой
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Как выглядели актрисы «Уральских пельменей» до славы
Как выглядели актрисы «Уральских пельменей» до славы
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Актеры, застрявшие в одном образе
15:30
Актеры, застрявшие в одном образе
Актеры
Фильмы, грубо растоптавшие ожидания фанатов
12:50
Фильмы, грубо растоптавшие ожидания фанатов
Фильмы
Артисты, кусавшие локти после отказа от ролей
16:35
Артисты, кусавшие локти после отказа от ролей
Актеры
Мультфильмы, которые нельзя смотреть с детьми
11:35
Мультфильмы, которые нельзя смотреть с детьми
Фильмы
Чем обернулся роман с женой заммминистра для Назарова
26:19
Чем обернулся роман с женой заммминистра для Назарова
Актеры
Как стал директором театра сын Аркадия Райкина
02:17
Как стал директором театра сын Аркадия Райкина
Актеры
Как Алексей Петренко решился сыграть Распутина
26:23
Как Алексей Петренко решился сыграть Распутина
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение