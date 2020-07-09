Как выглядят места из популярных фильмов 

Блогер из Германии Андреа Дэвид путешествует по миру в поисках мест, где снимались популярные фильмы и сериалы. "Рамблер" собрал галерею ее снимков.

Андреа Дэвид посвятила этому делу 16 лет своей жизни. Она начала путешествовать по местам из фильмов еще в 2004 году.