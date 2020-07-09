Как выглядят места из популярных фильмов 

Блогер из Германии Андреа Дэвид путешествует по миру в поисках мест, где снимались популярные фильмы и сериалы. "Рамблер" собрал галерею ее снимков.
Андреа Дэвид посвятила этому делу 16 лет своей жизни. Она начала путешествовать по местам из фильмов еще в 2004 году.
В Instagram-аккаунте блогера 721 тысяча подписчиков. Она показала кадры из фильмов "Джокер", "Форрест Гамп", "Парк юрского периода", "Красотка", "Гарри Поттер", "Ноттинг-Хилл" и многих других на фоне тех мест, где они снимались.
Самая большая часть снимков блогера сделана по местам, где проходили съемки сериала "Игра престолов". Девушка побывала на Мальте, в Ирландии, Исландии, Хорватии и Испании.