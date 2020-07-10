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Составлен список неполиткорректных фильмов 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Составлен список неполиткорректных фильмов
Фото: Teleprogramma.pro
После начала бунтов и протестов в США и активного развития движения Black Lives Matter, значение толерантности достигло невиданных высот. Сначала компания HBO Max решила временно удалить из своей библиотеки классическую картину «Унесенные ветром». Чуть позднее белых актеров озвучки, которые дарили свой голос чернокожим персонажам, попросили уволиться по собственному желанию. Не стоит забывать и о цензуре студии Disney, которые предпочитают замазывать и удалять неподобающие на их взгляд сцены.
Издание Variety решило сделать шаг вперед и составило список лент, которые также находятся в группе современного риска и вполне могут быть признаны неполиткорректными. В список потенциальных "жертв" попали такие картины, как «Форрест Гамп», «Индиана Джонс и Храм судьбы», «Однажды в… Голливуде», «Молчание ягнят», «Правдивая ложь» и многие другие.
В «Гампе» в негативном свете выставляются чернокожие протестанты, а самого героя назвали в честь деда. который был членом ку-клукс-клана. С «Индианой Джонсом и Храмом судьбы» все еще проще: в негативном свете выставлена Индия и местные традиции. Что же касается «Молчания ягнят», то экспертов возмутило негативное отношение к представителям сексуальных меньшинств.
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Фильмы , Молчание ягнят , Унесённые ветром , Форрест Гамп , Индиана Джонс и Храм судьбы
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