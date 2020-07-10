Составлен список неполиткорректных фильмов 

После начала бунтов и протестов в США и активного развития движения Black Lives Matter, значение толерантности достигло невиданных высот. Сначала компания HBO Max решила временно удалить из своей библиотеки классическую картину «Унесенные ветром» . Чуть позднее белых актеров озвучки, которые дарили свой голос чернокожим персонажам, попросили уволиться по собственному желанию. Не стоит забывать и о цензуре студии Disney, которые предпочитают замазывать и удалять неподобающие на их взгляд сцены.

В «Гампе» в негативном свете выставляются чернокожие протестанты, а самого героя назвали в честь деда. который был членом ку-клукс-клана. С «Индианой Джонсом и Храмом судьбы» все еще проще: в негативном свете выставлена Индия и местные традиции. Что же касается «Молчания ягнят», то экспертов возмутило негативное отношение к представителям сексуальных меньшинств.