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Назван лучший злодей киновселенной Marvel 

Lenta.ru и ещё 4 5 часов назад
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
Фото: Кадр из фильма «Чёрная пантера»
Об этом сообщает портал Collider.
Рейтинг возглавил Эрик Киллмонгер, появившийся в блокбастере 2018 года «Черная пантера». Как объяснил редактор издания Адам Читвуд, персонаж прописан настолько глубоко и вызывает в зрителях столько сочувствия, что его даже трудно отнести к числу злодеев. Кроме того, Читвуд отметил хорошую актерскую игру Майкла Б. Джордана.
На втором месте оказался Локи, которого можно было увидеть в нескольких фильмах о Торе, а также во франшизе «Мстители». Персонажа, роль которого исполнил Том Хиддлстон, назвали одним из самых интересных и многослойных антагонистов вселенной Marvel.
Замкнул тройку Эдриан Тумс из ленты «Человек-паук: Возвращение домой», роль которого досталась Майклу Китону. Отмечается, что его противостояние с Питером Паркером становится еще интереснее, когда выясняется, что Тумс является отцом Лиз Аллан — девушки, которая нравится Человеку-пауку.
Четвертую позицию в рейтинге лучших злодеев занял Танос из «Мстителей». На пятой строчке — Мандарин из «Железного человека 3».
В июне исследование, проведенное ресурсом Film Franchise Showdown, показало, что самым ценным супергероем Marvel является Соколиный Глаз. Его роль исполнил Джереми Реннер.
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Комментарии
Фильмы , Мстители , Железный человек 3 , Человек-Паук: Возвращение домой , Чёрная Пантера , Том Хиддлстон , Майкл Джордан , Джереми Реннер , Майкл Китон
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