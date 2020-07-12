Кто и как придумал снимать фильмы ужасов

Сегодня фильмы ужасов пользуются бешеной популярностью. Удивительно, но просмотр кино этого жанра благотворно сказывается на эмоциональном состоянии людей — у них улучшается настроение, уменьшается тревожность и они начинают чувствовать себя значительно бодрее. Причем чем сильнее испуг, тем лучше психологическое состояние. "Рамблер" решил рассказать о первых фильмах ужасов и их создателях.

Первый фильм ужасов был снят еще в 1896 году — в то время кинематограф еще не был так популярен как сегодня. Поэтому это был всего лишь трехминутный ролик под названием «Замок Дьявола». Создателем короткометражки стал французский режиссёр и артист цирка Жорж Мельес

Примечательно, что это кино было немым — в нем не было ни одного диалога. Зато скелетов, призраков и ведьм было хоть отбавляй.

Фильм снискал головокружительный успех. Он полюбился не только зрителям, но и кинокритикам.

Начало войны стало переломным моментом в развитии этого жанра кино. Люди и без того испытывали ужас от всего, что происходило вокруг. Поэтому хорроры потеряли свою актуальность и не были востребованы вплоть до 50-х годов прошлого столетия.