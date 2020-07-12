Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Как создавался фильм «Грязные танцы» 

Анастасия Иванова 36 минут назад
Как создавался фильм «Грязные танцы»
Фото: Кадр из фильма "Грязные танцы"
В конце 80-х фильм «Грязные» танцы имел головокружительный успех и до сих пор остается для многих одним из любимых. Оно и неудивительно — прекрасный актерский состав, захватывающий сюжет и любовь главных героев сделали свое дело. «Рамблер» поведает, как снимали эту картину.
Кино «Грязные танцы» вышло в свет в далеком 1987 году. Но продюсеру Линде Готтлиб и сценаристу Элеоноре Бергштейн это далось крайне сложно. Девушки раз за разом получали отказы от голливудских студий прежде, чем руководители одной из них решили финансировать фильм.
Картина «Грязные танцы» абсолютно не вписывалась в то, что было на пике популярности в те годы. Как минимум потому, что в этой романтической драме не было даже намека на мужскую точку зрения — она смотрела на мир только женскими глазами. К слову, именно представительницам прекрасного пола больше всего полюбился танцевальный фильм — они ходили на него по несколько раз, постоянно приводя с собой все больше подружек.
Мало кто верил в успех этой картины. И какого же было удивление всех, когда кассовые сборы «Грязных танцев» в 36 раз превысили первоначальный бюджет фильма.
Главные роли в фильме исполнили Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей. Но, как оказалось, первоначально сценаристы отдавали большее предпочтение другим актерам, так как Патрик и Дженнифер были на 10 лет старше своих героев.
Зрители подозревали, что между актерами, игравшими главные роли, появилась симпатия. Но они ошибались. Суэйзи и Грей тяжело ладили, посмеиваясь и издеваясь друг над другом.
Видео дня. Артисты, кусавшие локти после отказа от ролей
Комментарии
Фильмы , Грязные танцы , Дженнифер Грей , Патрик Суэйзи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 лучших комедий 2020 года
5 лучших комедий 2020 года
«Леденящие душу приключения Сабрины» решили закрыть
«Леденящие душу приключения Сабрины» решили закрыть
10 сериалов, которые затянут с первых кадров
10 сериалов, которые затянут с первых кадров
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Кинозвезды 2000-х, о которых давно не помнят
11:43
Кинозвезды 2000-х, о которых давно не помнят
Актеры
Фильмы-катастрофы, от которых становится не по себе
09:08
Фильмы-катастрофы, от которых становится не по себе
Фильмы
Как Борис Хмельницкий стал отцом-одиночкой
44:07
Как Борис Хмельницкий стал отцом-одиночкой
Актеры
Детективы, которые не отпускают ни на минуту
10:46
Детективы, которые не отпускают ни на минуту
Фильмы
Почему Гердт долго прятался за ширмой
26:21
Почему Гердт долго прятался за ширмой
Актеры
Советский актер, ставший жертвой лихих 90-х
10:32
Советский актер, ставший жертвой лихих 90-х
Актеры
Актеры, застрявшие в одном образе
15:30
Актеры, застрявшие в одном образе
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение