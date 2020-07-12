Как создавался фильм «Грязные танцы» 

В конце 80-х фильм «Грязные» танцы имел головокружительный успех и до сих пор остается для многих одним из любимых. Оно и неудивительно — прекрасный актерский состав, захватывающий сюжет и любовь главных героев сделали свое дело. «Рамблер» поведает, как снимали эту картину.

Кино «Грязные танцы» вышло в свет в далеком 1987 году. Но продюсеру Линде Готтлиб и сценаристу Элеоноре Бергштейн это далось крайне сложно. Девушки раз за разом получали отказы от голливудских студий прежде, чем руководители одной из них решили финансировать фильм.

Картина «Грязные танцы» абсолютно не вписывалась в то, что было на пике популярности в те годы. Как минимум потому, что в этой романтической драме не было даже намека на мужскую точку зрения — она смотрела на мир только женскими глазами. К слову, именно представительницам прекрасного пола больше всего полюбился танцевальный фильм — они ходили на него по несколько раз, постоянно приводя с собой все больше подружек.

Мало кто верил в успех этой картины. И какого же было удивление всех, когда кассовые сборы «Грязных танцев» в 36 раз превысили первоначальный бюджет фильма.

Главные роли в фильме исполнили Патрик Суэйзи Дженнифер Грей . Но, как оказалось, первоначально сценаристы отдавали большее предпочтение другим актерам, так как Патрик и Дженнифер были на 10 лет старше своих героев.

Зрители подозревали, что между актерами, игравшими главные роли, появилась симпатия. Но они ошибались. Суэйзи и Грей тяжело ладили, посмеиваясь и издеваясь друг над другом.